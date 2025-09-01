https://ria.ru/20250901/gaz-2038891344.html

Украинские СМИ отметили снижение запасов газа в стране

Украинские СМИ отметили снижение запасов газа в стране - РИА Новости, 01.09.2025

Украинские СМИ отметили снижение запасов газа в стране

Запасы газа в украинских подземных хранилищах значительно ниже, чем в прошлом году, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T16:21:00+03:00

2025-09-01T16:21:00+03:00

2025-09-01T16:30:00+03:00

в мире

украина

венгрия

словакия

турецкий поток

нафтогаз украины

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18289841392caac1491d1e634f3f473e.jpg

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Запасы газа в украинских подземных хранилищах значительно ниже, чем в прошлом году, сообщило украинское издание "Страна.ua". Украинская консалтинговая компания EXPRO, специализирующаяся на освещении новостей нефтегазовой отрасли, в начале августа сообщала, что запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли минимума за последние 12 лет, побив предыдущий антирекорд, установленный в мае этого года. По информации компании, к августу запасы газа в хранилищах превысили 10 миллиардов кубов. "Запасы газа в украинских хранилищах 31 августа составили 6,5 миллиарда кубометров свободного газа, что значительно ниже прошлогоднего уровня. На входе в прошлый отопительный сезон объем запасов превышал 13 миллиардов кубометров, из которых свыше 8,2 миллиарда были "свободными", то есть могли быть подняты из хранилищ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, для прохождения отопительного сезона Украине нужно около 10 миллиардов кубометров "свободного" газа. Сейчас же не хватает 3,5 миллиарда кубометров на сумму около 1,4 миллиарда евро. "При этом Украина в августе на 20% сократила импорт природного газа из ЕС по сравнению с июлем. Падение составило 160 миллионов кубометров несмотря на снижение цен на европейском рынке. Венгрия и Словакия, на рынке которых доминирует российский ресурс, поступающий через Турецкий поток, сохранили ведущие позиции в поставке газа в Украину, их доля в августе составила 63,5%", - пишет "Страна". Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на это потребуется около 2 миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, необходимо 5 миллиардов евро для закупки.

https://ria.ru/20250901/gaz-2038832625.html

украина

венгрия

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, словакия, турецкий поток, нафтогаз украины, евросоюз