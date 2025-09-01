Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ отметили снижение запасов газа в стране - РИА Новости, 01.09.2025
16:21 01.09.2025 (обновлено: 16:30 01.09.2025)
Украинские СМИ отметили снижение запасов газа в стране
в мире
украина
венгрия
словакия
турецкий поток
нафтогаз украины
евросоюз
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Запасы газа в украинских подземных хранилищах значительно ниже, чем в прошлом году, сообщило украинское издание "Страна.ua". Украинская консалтинговая компания EXPRO, специализирующаяся на освещении новостей нефтегазовой отрасли, в начале августа сообщала, что запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли минимума за последние 12 лет, побив предыдущий антирекорд, установленный в мае этого года. По информации компании, к августу запасы газа в хранилищах превысили 10 миллиардов кубов. "Запасы газа в украинских хранилищах 31 августа составили 6,5 миллиарда кубометров свободного газа, что значительно ниже прошлогоднего уровня. На входе в прошлый отопительный сезон объем запасов превышал 13 миллиардов кубометров, из которых свыше 8,2 миллиарда были "свободными", то есть могли быть подняты из хранилищ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, для прохождения отопительного сезона Украине нужно около 10 миллиардов кубометров "свободного" газа. Сейчас же не хватает 3,5 миллиарда кубометров на сумму около 1,4 миллиарда евро. "При этом Украина в августе на 20% сократила импорт природного газа из ЕС по сравнению с июлем. Падение составило 160 миллионов кубометров несмотря на снижение цен на европейском рынке. Венгрия и Словакия, на рынке которых доминирует российский ресурс, поступающий через Турецкий поток, сохранили ведущие позиции в поставке газа в Украину, их доля в августе составила 63,5%", - пишет "Страна". Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на это потребуется около 2 миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, необходимо 5 миллиардов евро для закупки.
в мире, украина, венгрия, словакия, турецкий поток, нафтогаз украины, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Словакия, Турецкий поток, Нафтогаз Украины, Евросоюз
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Запасы газа в украинских подземных хранилищах значительно ниже, чем в прошлом году, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Украинская консалтинговая компания EXPRO, специализирующаяся на освещении новостей нефтегазовой отрасли, в начале августа сообщала, что запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли минимума за последние 12 лет, побив предыдущий антирекорд, установленный в мае этого года. По информации компании, к августу запасы газа в хранилищах превысили 10 миллиардов кубов.
"Запасы газа в украинских хранилищах 31 августа составили 6,5 миллиарда кубометров свободного газа, что значительно ниже прошлогоднего уровня. На входе в прошлый отопительный сезон объем запасов превышал 13 миллиардов кубометров, из которых свыше 8,2 миллиарда были "свободными", то есть могли быть подняты из хранилищ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, для прохождения отопительного сезона Украине нужно около 10 миллиардов кубометров "свободного" газа. Сейчас же не хватает 3,5 миллиарда кубометров на сумму около 1,4 миллиарда евро.
"При этом Украина в августе на 20% сократила импорт природного газа из ЕС по сравнению с июлем. Падение составило 160 миллионов кубометров несмотря на снижение цен на европейском рынке. Венгрия и Словакия, на рынке которых доминирует российский ресурс, поступающий через Турецкий поток, сохранили ведущие позиции в поставке газа в Украину, их доля в августе составила 63,5%", - пишет "Страна".
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на это потребуется около 2 миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, необходимо 5 миллиардов евро для закупки.
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Экспорт российского газа в Европу вырос почти на семь процентов
