02:52 01.09.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Американским городам, принимающим ЧМ-2026, не хватает денег, пишут СМИ

Politico: принимающие ЧМ по футболу города в США жалуются на нехватку средств

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Принимающие чемпионат мира по футболу в 2026 году города в США жалуются на нехватку средств для финансирования мероприятий, сообщает издание Politico со ссылкой на местные власти.
"Во многих городах… есть растущее опасение из-за необходимости найти миллионы долларов на логистические расходы и расходы в сфере безопасности", - пишет издание.
Politico отмечает, что Международная федерация футбола (ФИФА) значительно ограничивает возможности местных организаторов по сбору собственного финансирования.
Издание указывает, что, хотя конгресс одобрил 625 миллионов долларов для расходов на безопасность, местным властям нужно найти деньги на другие расходы - до 150 миллионов на город.
По меньшей мере два местных комитета по организации чемпионата в частном порядке пожаловались в ФИФА на нехватку поддержки, отмечается в сообщении.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 15 июня по 13 июля. Турнир впервые состоится с участием 48 национальных команд.
ФутболСШАКанадаМексикаМеждународная федерация футбола (ФИФА)СпортЧМ по футболу 2026
 
