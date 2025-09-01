https://ria.ru/20250901/frantsiya-2038950727.html

Левая партия Франции заявила, что инициирует отставку Макрона

Левая партия Франции заявила, что инициирует отставку Макрона - РИА Новости, 01.09.2025

Левая партия Франции заявила, что инициирует отставку Макрона

Левая партия "Непокорившаяся Франция" намерена на следующий день после голосования о доверии кабмину внести на рассмотрение в парламент инициативу об отрешении... РИА Новости, 01.09.2025

ПАРИЖ, 1 сен – РИА Новости. Левая партия "Непокорившаяся Франция" намерена на следующий день после голосования о доверии кабмину внести на рассмотрение в парламент инициативу об отрешении от власти президента Эммануэля Макрона, заявила в понедельник лидер парламентской фракции партии Матильда Пано. Голосование о доверии правительству состоится 8 сентября. Ранее лидер левых Жан-Люк Меланшон заявил о намерении запустить эту процедуру 23 сентября. "Восьмого сентября мы заставим (премьера Франции Франсуа – ред.) Байру уйти. Девятого сентября мы выдвинем предложение об отрешении от власти президента республики", - написала Пано на своей странице в соцсети X. Политик напомнила, что Макрон отказался назначить премьер-министром кандидата от блока левых, несмотря на их победу на парламентских выборах в 2024 году. По её словам, такого никогда было в истории Пятой республики. В 2024 году "Непокорившаяся Франция" уже инициировала процедуру импичмента в отношении Макрона, но безуспешно. Тогда законодательная комиссия Национального собрания (нижней палаты парламента) отклонила резолюцию об отрешении президента от власти (15 голосов за, 54 против).

франция

