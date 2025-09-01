https://ria.ru/20250901/frantsija-2038722059.html

Во Франции задержали мужчину со спрятанными в трусах драгоценностями

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мужчину, в трусах которого были спрятаны драгоценности на сумму более 10 миллионов долларов, задержали во Франции по подозрению в получении ворованных товаров, сообщает газета Parisien со ссылкой на источники. "Драгоценности стоимостью десять миллионов евро (около 11,7 миллиона долларов) были спрятаны… в трусах… прокуратура Парижа сообщила, что открыла расследование по факту получения ворованных товаров организованной преступной группой", - пишет издание. Уточняется, что двух граждан граждан Туниса, один из которых несовершеннолетний, задержали на выходе из поезда на одном из парижских вокзалов. В трусах у одного из них нашли дорогостоящее колье, серьги, кольцо, часы Rolex, а также другие ценные вещи. Кроме того, в чемодане задержанных была обнаружена болгарка.

