Во Франции задержали мужчину со спрятанными в трусах драгоценностями
Во Франции задержали мужчину со спрятанными в трусах драгоценностями - РИА Новости, 01.09.2025
Во Франции задержали мужчину со спрятанными в трусах драгоценностями
Мужчину, в трусах которого были спрятаны драгоценности на сумму более 10 миллионов долларов, задержали во Франции по подозрению в получении ворованных товаров,... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T00:12:00+03:00
2025-09-01T00:12:00+03:00
2025-09-01T00:12:00+03:00
франция
париж
тунис (страна)
в мире
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мужчину, в трусах которого были спрятаны драгоценности на сумму более 10 миллионов долларов, задержали во Франции по подозрению в получении ворованных товаров, сообщает газета Parisien со ссылкой на источники. "Драгоценности стоимостью десять миллионов евро (около 11,7 миллиона долларов) были спрятаны… в трусах… прокуратура Парижа сообщила, что открыла расследование по факту получения ворованных товаров организованной преступной группой", - пишет издание. Уточняется, что двух граждан граждан Туниса, один из которых несовершеннолетний, задержали на выходе из поезда на одном из парижских вокзалов. В трусах у одного из них нашли дорогостоящее колье, серьги, кольцо, часы Rolex, а также другие ценные вещи. Кроме того, в чемодане задержанных была обнаружена болгарка.
франция
париж
тунис (страна)
