Рейтинг@Mail.ru
Во Франции задержали мужчину со спрятанными в трусах драгоценностями - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:12 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/frantsija-2038722059.html
Во Франции задержали мужчину со спрятанными в трусах драгоценностями
Во Франции задержали мужчину со спрятанными в трусах драгоценностями - РИА Новости, 01.09.2025
Во Франции задержали мужчину со спрятанными в трусах драгоценностями
Мужчину, в трусах которого были спрятаны драгоценности на сумму более 10 миллионов долларов, задержали во Франции по подозрению в получении ворованных товаров,... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T00:12:00+03:00
2025-09-01T00:12:00+03:00
франция
париж
тунис (страна)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16551/59/165515952_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_51b9a0222c1891cf99ae7b46b5dec1bb.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мужчину, в трусах которого были спрятаны драгоценности на сумму более 10 миллионов долларов, задержали во Франции по подозрению в получении ворованных товаров, сообщает газета Parisien со ссылкой на источники. "Драгоценности стоимостью десять миллионов евро (около 11,7 миллиона долларов) были спрятаны… в трусах… прокуратура Парижа сообщила, что открыла расследование по факту получения ворованных товаров организованной преступной группой", - пишет издание. Уточняется, что двух граждан граждан Туниса, один из которых несовершеннолетний, задержали на выходе из поезда на одном из парижских вокзалов. В трусах у одного из них нашли дорогостоящее колье, серьги, кольцо, часы Rolex, а также другие ценные вещи. Кроме того, в чемодане задержанных была обнаружена болгарка.
https://ria.ru/20250325/moskva-2007095230.html
франция
париж
тунис (страна)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16551/59/165515952_45:0:316:203_1920x0_80_0_0_3d701d5a696a03a4c364164228fbda0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, париж, тунис (страна), в мире
Франция, Париж, Тунис (страна), В мире
Во Франции задержали мужчину со спрятанными в трусах драгоценностями

Во Франции задержали мужчину с драгоценностями на 11,7 миллиона долларов

© Flickr / loungefrogФранцузская полиция
Французская полиция - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Flickr / loungefrog
Французская полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мужчину, в трусах которого были спрятаны драгоценности на сумму более 10 миллионов долларов, задержали во Франции по подозрению в получении ворованных товаров, сообщает газета Parisien со ссылкой на источники.
"Драгоценности стоимостью десять миллионов евро (около 11,7 миллиона долларов) были спрятаны… в трусах… прокуратура Парижа сообщила, что открыла расследование по факту получения ворованных товаров организованной преступной группой", - пишет издание.
Уточняется, что двух граждан граждан Туниса, один из которых несовершеннолетний, задержали на выходе из поезда на одном из парижских вокзалов. В трусах у одного из них нашли дорогостоящее колье, серьги, кольцо, часы Rolex, а также другие ценные вещи. Кроме того, в чемодане задержанных была обнаружена болгарка.
Похищенная во Франции коллекция старинных золотых монет обнаружена в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Похищенные во Франции старинные золотые монеты нашли в Москве
25 марта, 08:03
 
ФранцияПарижТунис (страна)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала