21:57 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/finlyandiya-2038954026.html
В совет финского города передали инициативу за открытие границы с Россией
в мире
россия
финляндия
москва
дмитрий песков
мария захарова
россия
финляндия
москва
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Депутатская инициатива за открытие границы с Россией передана в городской совет финского города Лаппеенранта, сообщил депутат горсовета Иван Девяткин после прошедшей акции в поддержку открытия границы.
Флешмоб в поддержку открытия границы с Россией прошел в Финляндии в понедельник, участники акции "встали в очередь" на 18 часов в знак солидарности с теми, кто не может отстоять очереди на эстонском КПП "Нарва", чтобы попасть в Россию после закрытия границы финскими властями.
"Мы собрали 155 подписей под депутатской инициативой, которая уже передана в городской совет", - написал Девяткин на странице в Facebook*.
Ранее депутат сообщил, что участники флешмоба подпишут обращение в городской совет Лаппеенранты с предложением обратиться к властям и рассмотреть возможность контролируемого открытия погранперехода "Нуйямаа" (МАПП "Брусничное").
Участники мероприятия также выставляли на площади города чемоданы с сообщениями и письмами о том, как закрытие границы повлияло на их жизнь.
"Сегодня мы собрали вместе 50 чемоданов – каждый из них нес послание о том, как закрытая граница ломает жизни людей", - написал Девяткин.
Ранее депутат совместно с другими русскоязычными жителями Финляндии организовал автопробег в поддержку открытия границы с Россией. В нем приняли участие более 200 человек и 90 автомобилей.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
