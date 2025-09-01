Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии начались военные учения рядом с российской границей - РИА Новости, 01.09.2025
14:07 01.09.2025
В Финляндии начались военные учения рядом с российской границей
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сухопутные учения по местной обороне с участием порядка 900 военнослужащих, в том числе из США, начались в Финляндии недалеко от российской границы, сообщается на сайте финских сухопутных сил.По данным сухопутных сил, учения под названием Karelian Stronghold 25 проходят в Котке, Хамине и Коуволе в области Кюменлааксо с 1 по 5 сентября. Область Кюменлааксо располагается на юге Финляндии и граничит с Россией.Маневрами руководит Карельская бригада. В них принимают участие около 900 человек, включая военных из Национальной гвардии США, и 150 единиц техники, сообщили представители сухопутных сил Финляндии.По данным с сайта финских сухопутных сил, учения направлены на отработку навыков взаимодействия местных вооруженных сил, органов власти и других субъектов в регионе, а также на отработку готовности местных вооруженных сил к задачам по защите целей, наблюдению, связи, боевым задачам и спасательным операциям, сообщили сухопутные силы.Финские силы обороны сообщили 6 августа, что США во второй половине года примут активное участие в учениях в Финляндии и регионе Балтийского моря, усилят свое присутствие там. Финляндия и США таким образом реализуют соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA), в соответствии с которым американская сторона получила доступ к 15 военным объектам Финляндии.Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее рассказал РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса.В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сухопутные учения по местной обороне с участием порядка 900 военнослужащих, в том числе из США, начались в Финляндии недалеко от российской границы, сообщается на сайте финских сухопутных сил.
По данным сухопутных сил, учения под названием Karelian Stronghold 25 проходят в Котке, Хамине и Коуволе в области Кюменлааксо с 1 по 5 сентября. Область Кюменлааксо располагается на юге Финляндии и граничит с Россией.
Маневрами руководит Карельская бригада. В них принимают участие около 900 человек, включая военных из Национальной гвардии США, и 150 единиц техники, сообщили представители сухопутных сил Финляндии.
По данным с сайта финских сухопутных сил, учения направлены на отработку навыков взаимодействия местных вооруженных сил, органов власти и других субъектов в регионе, а также на отработку готовности местных вооруженных сил к задачам по защите целей, наблюдению, связи, боевым задачам и спасательным операциям, сообщили сухопутные силы.
Финские силы обороны сообщили 6 августа, что США во второй половине года примут активное участие в учениях в Финляндии и регионе Балтийского моря, усилят свое присутствие там. Финляндия и США таким образом реализуют соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA), в соответствии с которым американская сторона получила доступ к 15 военным объектам Финляндии.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее рассказал РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
