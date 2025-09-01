Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии начался флешмоб в поддержку открытия границы с Россией - РИА Новости, 01.09.2025
13:00 01.09.2025
В Финляндии начался флешмоб в поддержку открытия границы с Россией
В Финляндии начался флешмоб в поддержку открытия границы с Россией - РИА Новости, 01.09.2025
В Финляндии начался флешмоб в поддержку открытия границы с Россией
В финском городе Лаппеенранта стартовал флешмоб в поддержку открытия границы с Россией. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В финском городе Лаппеенранта стартовал флешмоб в поддержку открытия границы с Россией.Как рассказал один из организаторов мероприятия — депутат горсовета Лаппеенранты Иван Девяткин — в ночь на 1 сентября участники акции на 18 часов выстроятся в очередь. Так они хотят продемонстрировать солидарность с людьми, которыми именно столько иногда приходится стоять на эстонском КПП "Нарва", чтобы попасть в Россию. Цель мероприятия — показать, что поездки из Финляндии в Россию через Эстонию, Турцию или Норвегию недоступны многим людям, пояснил депутат.Кроме того, участники акции подпишут обращение в горсовет Лаппеенранты, призывающее рассмотреть возможность открытия погранперехода "Нуйямаа".В начале августа Девяткин вместе с другими русскоязычными жителями Финляндии организовал автопробег в поддержку открытия границы с Россией. В нем приняли участие более 200 человек и 90 автомобилей.Финляндия закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года. Хельсинки объяснил решение неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран, в котором обвинил Москву. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда назвала это двойными стандартами Запада.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что русофобская позиция, которой стала придерживаться Финляндия, вызывает глубокое сожаление. Он подчеркивал, что российские пограничники соблюдают инструкции, погранпереходом пользуются только те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения Москва считает неприемлемыми.
В Финляндии начался флешмоб в поддержку открытия границы с Россией

В Финляндии стартовала акция в поддержку открытия границы с Россией

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В финском городе Лаппеенранта стартовал флешмоб в поддержку открытия границы с Россией.
Как рассказал один из организаторов мероприятия — депутат горсовета Лаппеенранты Иван Девяткин — в ночь на 1 сентября участники акции на 18 часов выстроятся в очередь. Так они хотят продемонстрировать солидарность с людьми, которыми именно столько иногда приходится стоять на эстонском КПП "Нарва", чтобы попасть в Россию.
Цель мероприятия — показать, что поездки из Финляндии в Россию через Эстонию, Турцию или Норвегию недоступны многим людям, пояснил депутат.
Кроме того, участники акции подпишут обращение в горсовет Лаппеенранты, призывающее рассмотреть возможность открытия погранперехода "Нуйямаа".
В начале августа Девяткин вместе с другими русскоязычными жителями Финляндии организовал автопробег в поддержку открытия границы с Россией. В нем приняли участие более 200 человек и 90 автомобилей.
Финляндия закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года. Хельсинки объяснил решение неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран, в котором обвинил Москву. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда назвала это двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что русофобская позиция, которой стала придерживаться Финляндия, вызывает глубокое сожаление. Он подчеркивал, что российские пограничники соблюдают инструкции, погранпереходом пользуются только те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения Москва считает неприемлемыми.
