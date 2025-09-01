Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Финляндии сообщило о начале работы штаба сухопутных войск НАТО
01.09.2025
Минобороны Финляндии сообщило о начале работы штаба сухопутных войск НАТО
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Штаб регионального командования сухопутных войск НАТО начал работу в финском Миккели, сообщает в понедельник минобороны республики. Ранее министры обороны стран НАТО поддержали инициативу разместить на севере Финляндии многонациональную тактическую группу передового присутствия Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством. Штаб регионального командования сухопутных войск альянса было решено разместить в городе Миккели, находящемся недалеко от границы с Россией. "Министр обороны Антти Хяккянен 29 августа принял решение о начале работы командования сухопутных сил северного региона НАТО (MCLCC) в Миккели", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, первые сотрудники командной структуры НАТО, созданной при штабе финских сухопутных сил, приступают к работе 1 сентября. По данным минобороны, операции штаба НАТО в мирное время включают планирование, подготовку и проведение совместных учений и других мероприятий мирного времени. "В исключительных обстоятельствах оно планирует и руководит северными сухопутными операциями и оборонительными действиями", - уточняет в сообщении. Как уточнили финские сухопутные войска на своём сайте, личный состав штаба НАТО в Миккели на начальном этапе составят около 10 человек. В дальнейшем численность штаба вырастет примерно до 50 военнослужащих.Телерадиовещатель Yle сообщал 27 мая, что штаб сухопутных войск НАТО в финском Миккели составят 45-50 офицеров из Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландов, США и Великобритании. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Штаб регионального командования сухопутных войск НАТО начал работу в финском Миккели, сообщает в понедельник минобороны республики.
Ранее министры обороны стран НАТО поддержали инициативу разместить на севере Финляндии многонациональную тактическую группу передового присутствия Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством. Штаб регионального командования сухопутных войск альянса было решено разместить в городе Миккели, находящемся недалеко от границы с Россией.
"Министр обороны Антти Хяккянен 29 августа принял решение о начале работы командования сухопутных сил северного региона НАТО (MCLCC) в Миккели", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, первые сотрудники командной структуры НАТО, созданной при штабе финских сухопутных сил, приступают к работе 1 сентября.
По данным минобороны, операции штаба НАТО в мирное время включают планирование, подготовку и проведение совместных учений и других мероприятий мирного времени. "В исключительных обстоятельствах оно планирует и руководит северными сухопутными операциями и оборонительными действиями", - уточняет в сообщении.
Как уточнили финские сухопутные войска на своём сайте, личный состав штаба НАТО в Миккели на начальном этапе составят около 10 человек. В дальнейшем численность штаба вырастет примерно до 50 военнослужащих.
Телерадиовещатель Yle сообщал 27 мая, что штаб сухопутных войск НАТО в финском Миккели составят 45-50 офицеров из Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландов, США и Великобритании.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
