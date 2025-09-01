Рейтинг@Mail.ru
ФАС планирует создать экспертный совет по вопросам в авиатранспорте - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 01.09.2025 (обновлено: 14:14 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/fas-2038834215.html
ФАС планирует создать экспертный совет по вопросам в авиатранспорте
ФАС планирует создать экспертный совет по вопросам в авиатранспорте - РИА Новости, 01.09.2025
ФАС планирует создать экспертный совет по вопросам в авиатранспорте
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) работает над формированием экспертного совета для решения вопросов в сфере авиатранспорта - в частности, он может... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T13:00:00+03:00
2025-09-01T14:14:00+03:00
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
пулково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:52:2001:1177_1920x0_80_0_0_c90a19d0a74564353525300e3a3a4e26.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) работает над формированием экспертного совета для решения вопросов в сфере авиатранспорта - в частности, он может проработать изменения в правила недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах, сообщили РИА Новости в ФАС. Газета "Коммерсант" в понедельник сообщила, что авиакомпании просят увеличить обязательное количество независимых поставщиков услуг хендлинга, бортпитания и заправки, а также дать им в определенных ситуациях возможность самостоятельного обслуживания самолетов и пассажиров. Как пишет издание, перевозчики жалуются, что в основном с ними работают аффилированные с аэропортами компании, что влияет на цены и качество. В аэропортах возражают, что независимых игроков на этом рынке найти крайне сложно. "В ФАС России ведется работа по формированию экспертного совета по воздушному транспорту для решения возникающих вопросов в этой сфере и обсуждения предложений по разработке нормативных актов. В настоящее время служба готовит проект приказа о создании соответствующего экспертного совета и разрабатывает положение о его деятельности", - сообщили в ФАС. ФАС в рамках экспертного совета рассмотрит "возможность внесения изменений в правила недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах или целесообразность разработки дополнительных нормативных актов". Обсуждение начнется, если его необходимость "будет обоснована и поддержана всеми участниками рынка", подчеркнули в службе. В мае Санкт-Петербургское УФАС выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в аэропорту "Пулково". Тогда в управление поступило обращение ООО "Транспит Северо-Запад", в котором сообщалось, что компания "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта) ограничила организации предполетный досмотр бортового питания. По итогам рассмотрения обращения ведомство сообщило, что действия главного оператора аэропорта привели к созданию преимущественных условий для другого поставщика питания - АО "Аэромар" - и дискриминационных условий для ООО "Транспит Северо-Запад". Санкт-Петербургское УФАС тогда выдало компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" предупреждение.
https://ria.ru/20250827/fas-2037810793.html
https://ria.ru/20250825/benzin-2037554966.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:0:1767:1325_1920x0_80_0_0_735883d2747013336153d9ca9213698c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), пулково (аэропорт)
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Пулково (аэропорт)
ФАС планирует создать экспертный совет по вопросам в авиатранспорте

ФАС планирует создать экспертный совет для решения вопросов в авиатранспорте

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) работает над формированием экспертного совета для решения вопросов в сфере авиатранспорта - в частности, он может проработать изменения в правила недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах, сообщили РИА Новости в ФАС.
Газета "Коммерсант" в понедельник сообщила, что авиакомпании просят увеличить обязательное количество независимых поставщиков услуг хендлинга, бортпитания и заправки, а также дать им в определенных ситуациях возможность самостоятельного обслуживания самолетов и пассажиров. Как пишет издание, перевозчики жалуются, что в основном с ними работают аффилированные с аэропортами компании, что влияет на цены и качество. В аэропортах возражают, что независимых игроков на этом рынке найти крайне сложно.
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
ФАС выявила признаки монопольно высоких цен в двух аэропортах
27 августа, 11:10
ФАС России ведется работа по формированию экспертного совета по воздушному транспорту для решения возникающих вопросов в этой сфере и обсуждения предложений по разработке нормативных актов. В настоящее время служба готовит проект приказа о создании соответствующего экспертного совета и разрабатывает положение о его деятельности", - сообщили в ФАС.
ФАС в рамках экспертного совета рассмотрит "возможность внесения изменений в правила недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах или целесообразность разработки дополнительных нормативных актов". Обсуждение начнется, если его необходимость "будет обоснована и поддержана всеми участниками рынка", подчеркнули в службе.
В мае Санкт-Петербургское УФАС выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в аэропорту "Пулково". Тогда в управление поступило обращение ООО "Транспит Северо-Запад", в котором сообщалось, что компания "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта) ограничила организации предполетный досмотр бортового питания.
По итогам рассмотрения обращения ведомство сообщило, что действия главного оператора аэропорта привели к созданию преимущественных условий для другого поставщика питания - АО "Аэромар" - и дискриминационных условий для ООО "Транспит Северо-Запад". Санкт-Петербургское УФАС тогда выдало компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" предупреждение.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
ФАС возбудила дела из-за завышения розничных цен на бензин
25 августа, 21:53
 
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Пулково (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала