Европейские лидеры выбрали контрпродуктивный курс, заявил эксперт
Сакс заявил, что ЕС пошел по дурному пути, отказавшись от дипломатии по Украине
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкФлаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Лидеры европейских стран избрали контрпродуктивный курс продолжения конфликта на Украине вместо поиска дипломатических решений, заявил РИА Новости в преддверии ВЭФ видный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Все европейские лидеры, поддерживающие войну, крайне непопулярны среди собственного народа. Это справедливо в отношении (премьер-министра Великобритании Кира - ред.) Стармера, (канцлера Германии Фридриха - ред.) Мерца, (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона и других. И, на мой взгляд, это отражает крайне дурную политику, которую выбрала Европа. Европейские лидеры не пошли по дипломатическому пути. Кажется, они его либо не понимают, либо вовсе боятся", - сказал Сакс, который примет участие в сессии форума о перспективах развития ООН.
Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.