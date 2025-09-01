https://ria.ru/20250901/evropa-2038740158.html

Европейские лидеры выбрали контрпродуктивный курс, заявил эксперт

Европейские лидеры выбрали контрпродуктивный курс, заявил эксперт

Европейские лидеры выбрали контрпродуктивный курс, заявил эксперт

Лидеры европейских стран избрали контрпродуктивный курс продолжения конфликта на Украине вместо поиска дипломатических решений, заявил РИА Новости в преддверии...

в мире

украина

европа

россия

дональд трамп

владимир зеленский

нато

колумбийский университет

ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Лидеры европейских стран избрали контрпродуктивный курс продолжения конфликта на Украине вместо поиска дипломатических решений, заявил РИА Новости в преддверии ВЭФ видный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Все европейские лидеры, поддерживающие войну, крайне непопулярны среди собственного народа. Это справедливо в отношении (премьер-министра Великобритании Кира - ред.) Стармера, (канцлера Германии Фридриха - ред.) Мерца, (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона и других. И, на мой взгляд, это отражает крайне дурную политику, которую выбрала Европа. Европейские лидеры не пошли по дипломатическому пути. Кажется, они его либо не понимают, либо вовсе боятся", - сказал Сакс, который примет участие в сессии форума о перспективах развития ООН. Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

украина

европа

россия

Дарья Буймова

