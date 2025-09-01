Рейтинг@Mail.ru
Европейские лидеры выбрали контрпродуктивный курс, заявил эксперт - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:38 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/evropa-2038740158.html
Европейские лидеры выбрали контрпродуктивный курс, заявил эксперт
Европейские лидеры выбрали контрпродуктивный курс, заявил эксперт - РИА Новости, 01.09.2025
Европейские лидеры выбрали контрпродуктивный курс, заявил эксперт
Лидеры европейских стран избрали контрпродуктивный курс продолжения конфликта на Украине вместо поиска дипломатических решений, заявил РИА Новости в преддверии... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T03:38:00+03:00
2025-09-01T03:38:00+03:00
в мире
украина
европа
россия
дональд трамп
владимир зеленский
нато
колумбийский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139616/52/1396165253_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9bb100b2b40860efd8c64574b2f2bb8.jpg
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Лидеры европейских стран избрали контрпродуктивный курс продолжения конфликта на Украине вместо поиска дипломатических решений, заявил РИА Новости в преддверии ВЭФ видный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Все европейские лидеры, поддерживающие войну, крайне непопулярны среди собственного народа. Это справедливо в отношении (премьер-министра Великобритании Кира - ред.) Стармера, (канцлера Германии Фридриха - ред.) Мерца, (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона и других. И, на мой взгляд, это отражает крайне дурную политику, которую выбрала Европа. Европейские лидеры не пошли по дипломатическому пути. Кажется, они его либо не понимают, либо вовсе боятся", - сказал Сакс, который примет участие в сессии форума о перспективах развития ООН. Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250831/tramp-2038714808.html
https://ria.ru/20250701/khristoforu-2026450493.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139616/52/1396165253_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1cf9ed11a6051a4d53f069ab5c86fee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, россия, дональд трамп, владимир зеленский, нато, колумбийский университет, оон
В мире, Украина, Европа, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Колумбийский университет, ООН
Европейские лидеры выбрали контрпродуктивный курс, заявил эксперт

Сакс заявил, что ЕС пошел по дурному пути, отказавшись от дипломатии по Украине

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкФлаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Лидеры европейских стран избрали контрпродуктивный курс продолжения конфликта на Украине вместо поиска дипломатических решений, заявил РИА Новости в преддверии ВЭФ видный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Все европейские лидеры, поддерживающие войну, крайне непопулярны среди собственного народа. Это справедливо в отношении (премьер-министра Великобритании Кира - ред.) Стармера, (канцлера Германии Фридриха - ред.) Мерца, (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона и других. И, на мой взгляд, это отражает крайне дурную политику, которую выбрала Европа. Европейские лидеры не пошли по дипломатическому пути. Кажется, они его либо не понимают, либо вовсе боятся", - сказал Сакс, который примет участие в сессии форума о перспективах развития ООН.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
ЕК: США окажут поддержку в случае размещения войск ЕС на Украине
Вчера, 22:31
Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
"Россия победила". На Западе дали совет Трампу из-за Зеленского
1 июля, 09:47
 
В миреУкраинаЕвропаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОКолумбийский университетООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала