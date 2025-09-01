https://ria.ru/20250901/erdogan-2038808107.html
Эрдоган заявил Путину, что верит в эффективность стамбульских переговоров
АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае выразил уверенность в том, что стамбульский процесс по Украине способствует мирному урегулированию."Господин президент (Эрдоган – ред.) заявил, что Турция продолжает прилагать усилия для достижения справедливого и прочного мира на Украине и что он убежден в том, что переговоры в Стамбуле способствуют мирному процессу", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
