Эрдоган заявил Путину, что верит в эффективность стамбульских переговоров
11:36 01.09.2025 (обновлено: 11:44 01.09.2025)
Эрдоган заявил Путину, что верит в эффективность стамбульских переговоров
АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае выразил уверенность в том, что стамбульский процесс по Украине способствует мирному урегулированию."Господин президент (Эрдоган – ред.) заявил, что Турция продолжает прилагать усилия для достижения справедливого и прочного мира на Украине и что он убежден в том, что переговоры в Стамбуле способствуют мирному процессу", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС в Тяньцзине
АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае выразил уверенность в том, что стамбульский процесс по Украине способствует мирному урегулированию.
"Господин президент (Эрдоган – ред.) заявил, что Турция продолжает прилагать усилия для достижения справедливого и прочного мира на Украине и что он убежден в том, что переговоры в Стамбуле способствуют мирному процессу", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган отметил успешное развитие отношений России и Турции
11:08
 
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Саммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
