Путин обсудил с президентом Турции Ближний Восток и Северную Африку
Путин обсудил с президентом Турции Ближний Восток и Северную Африку - РИА Новости, 01.09.2025
Путин обсудил с президентом Турции Ближний Восток и Северную Африку
Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ряд региональных тем, в частности, Ближний Восток, Северную Африку,... РИА Новости, 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ряд региональных тем, в частности, Ближний Восток, Северную Африку, Закавказье. "В центре нашего внимания также представляющие общий интерес темы, такие как Ближний Восток, Северная Африка, Закавказье. Российско-турецкое взаимодействие по всем этим направлениям хорошо отлажено, носит конкретный, полезный и, я бы сказал, доверительный характер", - сказал российский лидер.
Путин обсудил с президентом Турции Ближний Восток и Северную Африку
Путин обсудил с Эрдоганом Ближний Восток, Северную Африку и Закавказье