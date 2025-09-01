Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с президентом Турции Ближний Восток и Северную Африку - РИА Новости, 01.09.2025
10:54 01.09.2025
Путин обсудил с президентом Турции Ближний Восток и Северную Африку
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ряд региональных тем, в частности, Ближний Восток, Северную Африку, Закавказье. "В центре нашего внимания также представляющие общий интерес темы, такие как Ближний Восток, Северная Африка, Закавказье. Российско-турецкое взаимодействие по всем этим направлениям хорошо отлажено, носит конкретный, полезный и, я бы сказал, доверительный характер", - сказал российский лидер.
Путин обсудил с президентом Турции Ближний Восток и Северную Африку

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ряд региональных тем, в частности, Ближний Восток, Северную Африку, Закавказье.
"В центре нашего внимания также представляющие общий интерес темы, такие как Ближний Восток, Северная Африка, Закавказье. Российско-турецкое взаимодействие по всем этим направлениям хорошо отлажено, носит конкретный, полезный и, я бы сказал, доверительный характер", - сказал российский лидер.
Путин встретился с Моди и Эрдоганом на полях саммита ШОС
В миреБлижний ВостокТурцияСеверная АфрикаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала