Эрдоган приехал в резиденцию Путина в Тяньцзине
Эрдоган приехал в резиденцию Путина в Тяньцзине
2025-09-01T10:27:00+03:00
2025-09-01T10:27:00+03:00
2025-09-01T10:34:00+03:00
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп ТайипЭрдоган прибыл в резиденцию президента России Владимира Путина в китайском Тяньцзине для переговоров, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, в повестке встречи различные вопросы двустороннего сотрудничества, международные вопросы и ситуация вокруг Украины. Кроме того, Путин и Эрдоган обсудят обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке, Северную Африку, Кавказский регион.
