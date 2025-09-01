Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган приехал в резиденцию Путина в Тяньцзине - РИА Новости, 01.09.2025
10:27 01.09.2025 (обновлено: 10:34 01.09.2025)
Эрдоган приехал в резиденцию Путина в Тяньцзине
Эрдоган приехал в резиденцию Путина в Тяньцзине - РИА Новости, 01.09.2025
Эрдоган приехал в резиденцию Путина в Тяньцзине
Президент Турции Реджеп ТайипЭрдоган прибыл в резиденцию президента России Владимира Путина в китайском Тяньцзине для переговоров, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.09.2025
реджеп тайип эрдоган
в мире
россия
украина
ближний восток
юрий ушаков
владимир путин
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп ТайипЭрдоган прибыл в резиденцию президента России Владимира Путина в китайском Тяньцзине для переговоров, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, в повестке встречи различные вопросы двустороннего сотрудничества, международные вопросы и ситуация вокруг Украины. Кроме того, Путин и Эрдоган обсудят обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке, Северную Африку, Кавказский регион.
россия
украина
ближний восток
реджеп тайип эрдоган, в мире, россия, украина, ближний восток, юрий ушаков, владимир путин
Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Россия, Украина, Ближний Восток, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Эрдоган приехал в резиденцию Путина в Тяньцзине

Эрдоган приехал в резиденцию Путина в Тяньцзине для переговоров

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп ТайипЭрдоган прибыл в резиденцию президента России Владимира Путина в китайском Тяньцзине для переговоров, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, в повестке встречи различные вопросы двустороннего сотрудничества, международные вопросы и ситуация вокруг Украины. Кроме того, Путин и Эрдоган обсудят обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке, Северную Африку, Кавказский регион.
Путин встретился с Моди и Эрдоганом на полях саммита ШОС
