Дроны ВСУ атаковали жилые дома в Энергодаре
2025-09-01T21:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Как минимум три дрона ВСУ атаковали жилые дома в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре в Запорожской области, сообщил глава города Максим Пухов в своем Telegram-канале. "Продолжаются налеты и атаки вражеских дронов на Энергодар. Не менее трех дронов сегодня вечером атаковали жилые дома на проспекте Строителей", — написал он.Никто не пострадал. Сейчас уточняется ущерб от ударов.Пухов попросил горожан был осторожными и внимательными.Украинские боевики ежедневно наносят удары дронами и обстреливают мирные города и гражданские объекты в российских регионах.
энергодар
запорожская область
