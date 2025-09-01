Дроны ВСУ атаковали жилые дома в Энергодаре

https://ria.ru/20250901/energodar-2038951897.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Как минимум три дрона ВСУ атаковали жилые дома в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре в Запорожской области, сообщил глава города Максим Пухов в своем Telegram-канале. "Продолжаются налеты и атаки вражеских дронов на Энергодар. Не менее трех дронов сегодня вечером атаковали жилые дома на проспекте Строителей", — написал он.Никто не пострадал. Сейчас уточняется ущерб от ударов.Пухов попросил горожан был осторожными и внимательными.Украинские боевики ежедневно наносят удары дронами и обстреливают мирные города и гражданские объекты в российских регионах.

