"Мой экспорт" предлагает бесплатные материалы для освоения рынков

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа РЭЦ) предоставляет клиентам государственной цифровой платформы "Мой экспорт" доступ к уникальным бесплатным учебным пособиям и онлайн-курсам, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Российский экспортный центр напоминает, что образование и постоянное развитие навыков критически важны и для мира бизнеса, в том числе экспортного. Сейчас на платформе размещено 26 учебных пособий. Они разработаны с учетом современных реалий международной торговли и нацелены на то, чтобы помочь компаниям эффективно решать сложные и многогранные задачи, возникающие при освоении новых рынков. Среди охватываемых тем - организация международных перевозок, тонкости интернет-торговли, эффективная деловая коммуникация и применение современных маркетинговых стратегий, а также детальный разбор экспорта в конкретные страны", - говорится в сообщении.Пособия Школы экспорта РЭЦ, как и все сервисы "Моего экспорта", доступны в удобном онлайн-формате, что позволяет пользователям знакомиться с материалами в любое время и из любой точки мира, адаптируя процесс обучения к своему индивидуальному графику, без отрыва от основной производственной и коммерческой деятельности. В 2024 году к учебным материалам Школы экспорта обратились экспортеры 1 246 компаний, общее число обращений к пособиям - 2,5 тысячи.В этом году наиболее популярным стало пособие "Начинающий экспортер" - почти половина запросов приходится на него. Второе и третье место занимают "Логистика экспортной деятельности" и "Таможенное регулирование экспорта". Помимо базовых курсов, большой спрос наблюдается на пособия, посвященные экспорту в конкретные страны, такие как Китай, Индия, Турция, ОАЭ и другие. Эти руководства призваны помочь экспортерам разобраться в нюансах ведения бизнеса в каждом отдельном государстве. Они охватывают широкий спектр аспектов, включая экономические особенности, внутри- и внешнеполитические факторы, а также кросс-культурные различия, что позволяет компаниям точечно адаптировать свои стратегии и минимизировать риски."Наша задача - дать вам не просто знания, а комплексный арсенал из теории и практических навыков. Учебные пособия Школы экспорта РЭЦ станут вашим надежным проводником, позволяя российским компаниям уверенно выйти на международную арену и открыть для себя поистине новые, глобальные горизонты бизнеса", - отмечает генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.На платформе "Мой экспорт" для экспортно ориентированных компаний также доступно 12 онлайн-курсов по основам и ведению экспортной деятельности. Они разработаны с привлечением ведущих специалистов в области ВЭД России и опираются на международный опыт. Доступ к курсам предоставляется на один год и совершенно бесплатно. Они позволяют освоить анализ конъюнктуры зарубежных рынков, изучить основные аспекты налогообложения, подготовку предприятия к участию в специализированных бизнес-миссиях и многое другое.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
