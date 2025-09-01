https://ria.ru/20250901/efimov-2038838443.html

Ефимов: в Москве упростили получение колористического паспорта для зданий

Ефимов: в Москве упростили получение колористического паспорта для зданий

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. В Москве с конца лета введена упрощенная процедура получения паспорта колористического решения фасадов зданий (ПКР), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Теперь при разработке проектной документации не требуется подготавливать раздел о сохранности объекта культурного наследия или выявленного объекта культурного наследия", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.При этом заммэра отметил, что нововведение не допускает частичного или полного изменения фасадов, если нарушается целостность архитектурно-художественного облика объекта.В сообщении подчеркивается, что ПКР будет бессрочным до момента реализации колористического решения (ранее он действовал пять лет). В случае изменений придется получать паспорт повторно.

