Ефимов: кабельное производство при поддержке города появится в Метрогородке

Ефимов: кабельное производство при поддержке города появится в Метрогородке

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Земельный участок для строительства предприятия по производству кабельной продукции предоставили по масштабному инвестиционному проекту в Восточном административном округе Москвы в районе Метрогородок, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По словам руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, земельный участок площадью 3,4 гектара передан компании на Вербной улице, рядом с пересечением Иркутской улицы и 2-го Иртышского проезда. Электротехническое предприятие должно быть построено и открыто за пять лет. Такой срок предусмотрен договором аренды.Замглавы города пояснил, что участок предоставлен инвестору по льготной ставке один рубль в год, что, по его словам, является сегодня одним из ключевых инструментов развития промышленности, позволяющим компаниям снизить первоначальные затраты и сосредоточиться на выполнении проектов."Город последовательно работает над созданием благоприятных условий для бизнеса, готового инвестировать в реальный сектор экономики и создавать рабочие места в Москве. Так, в рамках масштабного инвестиционного проекта на востоке столицы предоставили земельный участок для возведения кабельного производства площадью 32,9 тысячи квадратных метров. Объем частных вложений оценивается в семь миллиардов рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.В сообщении уточняется, что масштабные инвестиционные проекты реализуются в Москве с 2016 года, стимулируя развитие городской экономики. Новое предприятие по выпуску кабельной продукции в Восточном административном округе позволит создать более 300 рабочих мест, что, как было отмечено, откроет новые возможности для жителей района и укрепит позиции столицы как центра высокотехнологичного производства.Масштабный инвестиционный проект – особый статус, присваиваемый важным для развития Москвы объектам, таким как инновационные центры, многофункциональные и спортивные комплексы, для возведения которых застройщики арендуют землю у города. По МаИП для развития промышленных производств с 2022 года участки предоставляются по льготной ставке один рубль в год.

