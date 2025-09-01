https://ria.ru/20250901/efimov-2038389175.html

Ефимов: более 100 многоэтажек строят по реновации в 11 округах Москвы

В 53 районах столицы на месте демонтированных старых домов ведется строительство 113 жилых комплексов по программе реновации, рассказал заммэра Москвы по... РИА Новости, 01.09.2025

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_0:97:3000:1785_1920x0_80_0_0_c763f64266ae16a8531cf40cc6fe0956.jpg

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. В 53 районах столицы на месте демонтированных старых домов ведется строительство 113 жилых комплексов по программе реновации, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что расселенные дома демонтируются с применением экологичной и безопасной технологии "умный снос", позволяющей по максимуму перерабатывать строительные отходы при минимальном воздействии на окружающую среду."Одна из задач программы реновации – волновое переселение москвичей в новые жилые комплексы. Для этого мы возводим новостройки на месте ранее расселенных и демонтированных домов старого жилого фонда. Так, сейчас в 11 округах столицы строят 113 жилых комплексов на месте снесенных зданий. В частности, в Юго-Восточном административном округе возводят 33 жилых комплекса, в Юго-Западном и Западном – по 12. Еще 11 домов строят на северо-востоке столицы", – приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский заметил, что наибольшее число новостроек на месте снесенных зданий – 12 – сейчас возводится в столичном районе Кузьминки. Все жилые комплексы оснащены безбарьерной средой: широкие коридоры, вестибюли и лифтовые холлы находятся на одном уровне, а пешеходные дорожки во дворах спроектированы для удобства как родителей с колясками, так и маломобильных граждан.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о переселении горожан в рамках реновации в новостройку в районе Люблино. Здесь по программе запланирован переезд в новые квартиры 30 тысяч москвичей из 152 старых домов. В двух жилых комплексах на Краснодонской и Люблинской улицах насчитывается 600 квартир с готовой улучшенной отделкой.

