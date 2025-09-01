Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: более 100 многоэтажек строят по реновации в 11 округах Москвы
09:12 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/efimov-2038389175.html
Ефимов: более 100 многоэтажек строят по реновации в 11 округах Москвы
В 53 районах столицы на месте демонтированных старых домов ведется строительство 113 жилых комплексов по программе реновации, рассказал заммэра Москвы по... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T09:12:00+03:00
2025-09-01T09:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. В 53 районах столицы на месте демонтированных старых домов ведется строительство 113 жилых комплексов по программе реновации, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что расселенные дома демонтируются с применением экологичной и безопасной технологии "умный снос", позволяющей по максимуму перерабатывать строительные отходы при минимальном воздействии на окружающую среду."Одна из задач программы реновации – волновое переселение москвичей в новые жилые комплексы. Для этого мы возводим новостройки на месте ранее расселенных и демонтированных домов старого жилого фонда. Так, сейчас в 11 округах столицы строят 113 жилых комплексов на месте снесенных зданий. В частности, в Юго-Восточном административном округе возводят 33 жилых комплекса, в Юго-Западном и Западном – по 12. Еще 11 домов строят на северо-востоке столицы", – приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский заметил, что наибольшее число новостроек на месте снесенных зданий – 12 – сейчас возводится в столичном районе Кузьминки. Все жилые комплексы оснащены безбарьерной средой: широкие коридоры, вестибюли и лифтовые холлы находятся на одном уровне, а пешеходные дорожки во дворах спроектированы для удобства как родителей с колясками, так и маломобильных граждан.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о переселении горожан в рамках реновации в новостройку в районе Люблино. Здесь по программе запланирован переезд в новые квартиры 30 тысяч москвичей из 152 старых домов. В двух жилых комплексах на Краснодонской и Люблинской улицах насчитывается 600 квартир с готовой улучшенной отделкой.
