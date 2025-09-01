https://ria.ru/20250901/domodedovo-2038874208.html
Источник: суд отклонил апелляции на решение передать Домодедово государству
01.09.2025
Источник: суд отклонил апелляции на решение передать Домодедово государству
Десятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение арбитражного суда Московской области, который в июне по иску Генпрокуратуры России передал... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T15:36:00+03:00
2025-09-01T15:36:00+03:00
2025-09-01T15:41:00+03:00
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Десятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение арбитражного суда Московской области, который в июне по иску Генпрокуратуры России передал аэропорт "Домодедово" в собственность государства, рассказал РИА Новости в суде один из участников заседания, проходившего в закрытом режиме."Решение без изменения", - сказал собеседник агентства.Апелляционный суд отклонил жалобы бывших бенефициаров "Домодедово" Дмитрия Каменщика и Валерия Когана на решение первой инстанции, после чего оно вступило в законную силу.Арбитражный суд Московской области 17 июня взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово". Как сообщил РИА Новости один из участников процесса, решение суда первой инстанции было обращено к немедленному исполнению. Уже 19 июня в ЕГРЮЛ появилась запись, что единственным участником ООО "ДМЕ Холдинг" является Российская Федерация.Каменщик 1 июля направил в апелляционный суд ходатайство "о приостановлении исполнения судебных актов, принятых арбитражным судом первой инстанции" и одновременно ходатайство об ускорении рассмотрения дела. Оба ходатайства были отклонены.Генпрокуратура в своем иске, поданном в январе к Каменщику, еще одному бенефициару "Домодедово" Когану и 30 российским и иностранным юрлицам группы, попросила признать недействительными девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации ООО "ДМЕ Холдинг".На предварительном заседании в феврале суд по ходатайству истца перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме. Представители "Домодедово" высказывались против, заявив тогда, что в публикациях СМИ со ссылкой на иск появилась недостоверная информация и "общество должно знать правду".Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации".Согласно документу, в 2024 году Каменщик и Коган решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями и ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, которые согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". В то же время, говорится в иске, прибыль стратегических компаний выводится Каменщиком и Коганом из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции.
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Десятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение арбитражного суда Московской области, который в июне по иску Генпрокуратуры России передал аэропорт "Домодедово" в собственность государства, рассказал РИА Новости в суде один из участников заседания, проходившего в закрытом режиме.
"Решение без изменения", - сказал собеседник агентства.
Апелляционный суд отклонил жалобы бывших бенефициаров "Домодедово
" Дмитрия Каменщика
и Валерия Когана на решение первой инстанции, после чего оно вступило в законную силу.
Арбитражный суд Московской области 17 июня взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово". Как сообщил РИА Новости один из участников процесса, решение суда первой инстанции было обращено к немедленному исполнению. Уже 19 июня в ЕГРЮЛ появилась запись, что единственным участником ООО "ДМЕ Холдинг" является Российская Федерация.
Каменщик 1 июля направил в апелляционный суд ходатайство "о приостановлении исполнения судебных актов, принятых арбитражным судом первой инстанции" и одновременно ходатайство об ускорении рассмотрения дела. Оба ходатайства были отклонены.
Генпрокуратура в своем иске, поданном в январе к Каменщику, еще одному бенефициару "Домодедово" Когану и 30 российским и иностранным юрлицам группы, попросила признать недействительными девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации ООО "ДМЕ Холдинг".
На предварительном заседании в феврале суд по ходатайству истца перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме. Представители "Домодедово" высказывались против, заявив тогда, что в публикациях СМИ со ссылкой на иск появилась недостоверная информация и "общество должно знать правду".
Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации".
Согласно документу, в 2024 году Каменщик и Коган решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями и ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, которые согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". В то же время, говорится в иске, прибыль стратегических компаний выводится Каменщиком и Коганом из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции.