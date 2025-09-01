Рейтинг@Mail.ru
Источник: суд отклонил апелляции на решение передать Домодедово государству - РИА Новости, 01.09.2025
15:36 01.09.2025 (обновлено: 15:41 01.09.2025)
Источник: суд отклонил апелляции на решение передать Домодедово государству
домодедово (аэропорт)
дмитрий каменщик
московская область (подмосковье)
россия
генеральная прокуратура рф
экономика
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Десятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение арбитражного суда Московской области, который в июне по иску Генпрокуратуры России передал аэропорт "Домодедово" в собственность государства, рассказал РИА Новости в суде один из участников заседания, проходившего в закрытом режиме."Решение без изменения", - сказал собеседник агентства.Апелляционный суд отклонил жалобы бывших бенефициаров "Домодедово" Дмитрия Каменщика и Валерия Когана на решение первой инстанции, после чего оно вступило в законную силу.Арбитражный суд Московской области 17 июня взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово". Как сообщил РИА Новости один из участников процесса, решение суда первой инстанции было обращено к немедленному исполнению. Уже 19 июня в ЕГРЮЛ появилась запись, что единственным участником ООО "ДМЕ Холдинг" является Российская Федерация.Каменщик 1 июля направил в апелляционный суд ходатайство "о приостановлении исполнения судебных актов, принятых арбитражным судом первой инстанции" и одновременно ходатайство об ускорении рассмотрения дела. Оба ходатайства были отклонены.Генпрокуратура в своем иске, поданном в январе к Каменщику, еще одному бенефициару "Домодедово" Когану и 30 российским и иностранным юрлицам группы, попросила признать недействительными девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации ООО "ДМЕ Холдинг".На предварительном заседании в феврале суд по ходатайству истца перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме. Представители "Домодедово" высказывались против, заявив тогда, что в публикациях СМИ со ссылкой на иск появилась недостоверная информация и "общество должно знать правду".Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации".Согласно документу, в 2024 году Каменщик и Коган решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями и ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, которые согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". В то же время, говорится в иске, прибыль стратегических компаний выводится Каменщиком и Коганом из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции.
московская область (подмосковье)
россия
домодедово (аэропорт), дмитрий каменщик, московская область (подмосковье), россия, генеральная прокуратура рф, экономика
Домодедово (аэропорт), Дмитрий Каменщик, Московская область (Подмосковье), Россия, Генеральная прокуратура РФ, Экономика
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Десятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение арбитражного суда Московской области, который в июне по иску Генпрокуратуры России передал аэропорт "Домодедово" в собственность государства, рассказал РИА Новости в суде один из участников заседания, проходившего в закрытом режиме.
"Решение без изменения", - сказал собеседник агентства.
Апелляционный суд отклонил жалобы бывших бенефициаров "Домодедово" Дмитрия Каменщика и Валерия Когана на решение первой инстанции, после чего оно вступило в законную силу.
Арбитражный суд Московской области 17 июня взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово". Как сообщил РИА Новости один из участников процесса, решение суда первой инстанции было обращено к немедленному исполнению. Уже 19 июня в ЕГРЮЛ появилась запись, что единственным участником ООО "ДМЕ Холдинг" является Российская Федерация.
Каменщик 1 июля направил в апелляционный суд ходатайство "о приостановлении исполнения судебных актов, принятых арбитражным судом первой инстанции" и одновременно ходатайство об ускорении рассмотрения дела. Оба ходатайства были отклонены.
Генпрокуратура в своем иске, поданном в январе к Каменщику, еще одному бенефициару "Домодедово" Когану и 30 российским и иностранным юрлицам группы, попросила признать недействительными девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации ООО "ДМЕ Холдинг".
На предварительном заседании в феврале суд по ходатайству истца перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме. Представители "Домодедово" высказывались против, заявив тогда, что в публикациях СМИ со ссылкой на иск появилась недостоверная информация и "общество должно знать правду".
Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации".
Согласно документу, в 2024 году Каменщик и Коган решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями и ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, которые согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". В то же время, говорится в иске, прибыль стратегических компаний выводится Каменщиком и Коганом из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции.
Домодедово (аэропорт)Дмитрий КаменщикМосковская область (Подмосковье)РоссияГенеральная прокуратура РФЭкономика
 
 
