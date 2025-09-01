Рейтинг@Mail.ru
В Минтрансе сообщили, что ищут способы привлечения инвестиций в Домодедово - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/domodedovo-2038863591.html
В Минтрансе сообщили, что ищут способы привлечения инвестиций в Домодедово
В Минтрансе сообщили, что ищут способы привлечения инвестиций в Домодедово - РИА Новости, 01.09.2025
В Минтрансе сообщили, что ищут способы привлечения инвестиций в Домодедово
Минтранс РФ работает над вопросом привлечения частных инвестиций в "Домодедово", ищет возможные конфигурации и будет предлагать руководству, сообщил журналистам РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T15:06:00+03:00
2025-09-01T15:06:00+03:00
экономика
россия
московская область (подмосковье)
андрей никитин (политик)
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115622/69/1156226980_0:115:2000:1240_1920x0_80_0_0_a7a1d421f9db9b21b5e916ed98e92ae2.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Минтранс РФ работает над вопросом привлечения частных инвестиций в "Домодедово", ищет возможные конфигурации и будет предлагать руководству, сообщил журналистам министр транспорта Андрей Никитин. Совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев готов инвестировать в аэропорт "Домодедово", который летом перешел в государственную собственность, писало издание РБК в конце июля. Тогда Ванцев говорил, что государство точно не может оплачивать убытки "Домодедово", поэтому нужно искать стратегического инвестора, который может это сделать. "Заявление господина Ванцева, предложения, они действительно есть. То, что публично озвучивалось. Мы с коллегами работаем над тем, как это можно было бы сделать. Но окончательное решение будет принимать уже руководство", - ответил Никитин на вопрос о необходимости для государства привлекать частных инвесторов к управлению аэропортом. "Наша задача как Минтранса, как Росавиации обеспечить уровень качества полетов, обеспечить безопасность. Это один из крупнейших российских аэропортов. На сегодня, конечно, уступает "Шереметьево" и "Внуково" с точки зрения пассажирского оборота, поэтому нам бы хотелось, чтобы он работал в полном объеме. И вот, исходя из этой задачи, мы уже будем какие-то конфигурации рассматривать и предлагать руководству", - сказал министр. В конце июля генеральный директор холдинговой компании "Домодедово" Андрей Иванов рассказывал, что общий долг аэропорта составляет около 70 миллиардов рублей - 34 миллиарда в рублях и 450 миллионов долларов. В 2025 году платежи по процентам составят 8 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
https://ria.ru/20250825/sud-2037388962.html
https://ria.ru/20250802/domodedovo-2033021519.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115622/69/1156226980_79:0:1856:1333_1920x0_80_0_0_7421bdb88988dbc18845852c991f473d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, московская область (подмосковье), андрей никитин (политик), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Экономика, Россия, Московская область (Подмосковье), Андрей Никитин (политик), Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Минтрансе сообщили, что ищут способы привлечения инвестиций в Домодедово

Никитин: Минтранс ищет варианты привлечения частных инвестиций в Домодедово

© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Московский аэропорт "Домодедово"
Вид на Московский аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Московский аэропорт "Домодедово". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Минтранс РФ работает над вопросом привлечения частных инвестиций в "Домодедово", ищет возможные конфигурации и будет предлагать руководству, сообщил журналистам министр транспорта Андрей Никитин.
Совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев готов инвестировать в аэропорт "Домодедово", который летом перешел в государственную собственность, писало издание РБК в конце июля. Тогда Ванцев говорил, что государство точно не может оплачивать убытки "Домодедово", поэтому нужно искать стратегического инвестора, который может это сделать.
Рассмотрение ходатайства следствия об аресте председателя совета директоров аэропорта Домодедова Дмитрия Каменщика - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Суд отказал бывшему бенефициару "Домодедово" в отмене запрета на выезд
25 августа, 10:42
"Заявление господина Ванцева, предложения, они действительно есть. То, что публично озвучивалось. Мы с коллегами работаем над тем, как это можно было бы сделать. Но окончательное решение будет принимать уже руководство", - ответил Никитин на вопрос о необходимости для государства привлекать частных инвесторов к управлению аэропортом.
"Наша задача как Минтранса, как Росавиации обеспечить уровень качества полетов, обеспечить безопасность. Это один из крупнейших российских аэропортов. На сегодня, конечно, уступает "Шереметьево" и "Внуково" с точки зрения пассажирского оборота, поэтому нам бы хотелось, чтобы он работал в полном объеме. И вот, исходя из этой задачи, мы уже будем какие-то конфигурации рассматривать и предлагать руководству", - сказал министр.
В конце июля генеральный директор холдинговой компании "Домодедово" Андрей Иванов рассказывал, что общий долг аэропорта составляет около 70 миллиардов рублей - 34 миллиарда в рублях и 450 миллионов долларов. В 2025 году платежи по процентам составят 8 миллиардов рублей.
Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
В Домодедово опровергли сообщения о массовых увольнениях сотрудников
2 августа, 19:29
 
ЭкономикаРоссияМосковская область (Подмосковье)Андрей Никитин (политик)Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала