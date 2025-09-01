https://ria.ru/20250901/disneylend-2038885578.html

Страшная сторона Диснейленда: пять жутких историй в легендарном парке

Страшная сторона Диснейленда: пять жутких историй в легендарном парке

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Диснейленд давно стал символом детских мечтаний. Сотни тысяч туристов ежегодно приезжают сюда, чтобы увидеть оживших персонажей из мультфильмов, прокатиться на легендарных аттракционах и хотя бы на день оказаться в мире сказки.Для малыша встреча с Микки Маусом или Дональдом Даком — это исполнение заветного желания, а для взрослого прогулка по аллеям парка становится возможностью вновь почувствовать себя в беззаботно детстве.Но Диснейленд хранит и истории, от которых мороз пробегает по коже. Несчастные случаи, таинственные смерти, слухи о призраках и легенды, рожденные трагедиями, — все это часть мифа о "самом счастливом месте на земле".Первая смерть в паркеСередина 1960-х. В зале аттракциона Matterhorn Bobsleds в Калифорнийском Диснейленде царило обычное оживление: смех, визг восторженной детворы, музыка. Именно в тот вечер произошло то, что навсегда изменило историю парка.Как пишет "Ъ", 15-летний Марк Мейплс, приехавший покататься на американских горках, по неясным причинам оказался в вагончике без надежного крепления. Ремень безопасности расстегнулся прямо во время движения, мальчик выпал из вагончика и ударился головой о рельсы. Его срочно доставили в больницу, но через три дня подросток скончался, не приходя в сознание.Смерть Марка стала первым громким трагическим случаем в истории парка. Тогда же и родилась легенда, будто бы души погибших остаются навсегда в Диснейленде, превращаясь в призраков, которые бродят по территории, не находя покоя.Девочка, которой не повезло с работойВ 1974 году в парке открыли новый аттракцион America Sings — музыкальную карусель с аниматронными куклами, изображающими историю Америки в песнях. На первый взгляд ничего опасного там не было. Шесть вращающихся сцен, веселые мелодии и яркие персонажи.Но именно этот аттракцион стал смертельной ловушкой для 18-летней Деборы Стоун. Она устроилась на работу в парк, чтобы накопить денег на учебу в колледже. В ее обязанности входило встречать посетителей и следить за исправностью механизма.Однако ночью 8 июля 1974 года произошло непоправимое. Когда сцены начали вращаться, Дебора оказалась в узком промежутке между стеной и подвижной платформой. В считаные секунды она была раздавлена конструкцией. Зрители услышали крик, но решили, что это часть шоу. Когда стало ясно, что случилась трагедия, было уже поздно.Эта история породила еще один жуткий миф, будто бы по вечерам в павильоне можно услышать слабые женские крики, — это зовет неупокоенный призрак погибшей девушки.Женщина и встречный поездВ 1980-е еще одна трагедия потрясла парк. На одном из рельсовых аттракционов посетительница по неосторожности выпала из вагончика. Несчастный случай мог бы закончиться лишь травмами, но судьба распорядилась иначе.Женщина оказалась на соседних путях как раз в тот момент, когда навстречу двигался другой состав. Удар был смертельным. С тех пор среди сотрудников ходит легенда, что дух погибшей блуждает по железной дороге, являясь в полумраке тем, кто решает прокатиться в одиночестве.Смерть на Big Thunder MountainВ сентябре 2003 года на аттракционе Big Thunder Mountain Railroad произошла авария, ставшая одной из самых громких в списке трагедий парка.Вагон поезда, полный людей, сошел с рельсов из-за поврежденного колеса. Первым в ряду сидел графический дизайнер Марсело Торрес. Удар пришелся именно на его место. Молодой человек погиб мгновенно, а более десяти пассажиров получили травмы.Ирония судьбы в том, что многие стремятся занять именно первые места в составах, надеясь на самые яркие эмоции. Но после гибели Торреса эти места окутала дурная слава. Посетители стали шептаться, что садиться впереди — значит искушать судьбу.Мертвец на фото в костюме Микки МаусаЕще одна легенда связана не с аттракционами, а с людьми, которые работают в костюмах персонажей. Сотрудникам Диснейленда строго-настрого запрещено снимать маски на глазах у посетителей. Даже если актеру в костюме становится плохо, правила предписывают не разрушать иллюзию.Отсюда и выросла еще одна жуткая байка. Согласно слухам, если человек в костюме умирает прямо во время работы, его коллега должен усадить тело на лавку и оставаться рядом до конца смены. Посетители при этом продолжают фотографироваться с персонажем, даже не подозревая, что рядом с ними уже не живой актер, а бездыханное тело.Официально руководство Диснейленда никогда не подтверждало подобные случаи. Но сама жесткость правил, где приоритетом считается не здоровье сотрудника, а сохранение сказочной атмосферы ради прибыли бизнеса, породила множество зловещих домыслов.Как реагировало руководство ДиснейлендаКаждый трагический случай становился испытанием не только для сотрудников, но и для администрации парка. После смерти Марка Мейплса в 1964 году на аттракционах усилили контроль за креплениями и ввели новые стандарты для ремней безопасности. Но в американской прессе тогда поднимался вопрос: почему такие меры принимаются только после трагедии?После гибели Деборы Стоун в 1974 году руководство впервые столкнулось с обвинениями в том, что сотрудники не обучены достаточным мерам безопасности. В результате аттракцион America Sings был временно закрыт. В его конструкции внесли изменения: установили специальные датчики и автоматические блокировки, которые должны были исключать возможность попадания человека в опасные зоны.Авария 2003 года на BigThunder Mountain стала для компании серьезным ударом по репутации. Следствие установило, что в парке долгое время пренебрегали техническим обслуживанием, а детали аттракциона изнашивались быстрее, чем их меняли. В ответ компания заявила о внедрении новой системы регулярного аудита безопасности и создании специальных служб, которые обязаны были проверять каждую установку перед открытием.Тем не менее критики отмечают, что трагедии в Диснейленде стали частью его истории, а не исключением. И хотя официально парк всегда заявлял, что безопасность посетителей — приоритет номер один, в глазах общественности он не мог полностью смыть с себя тень трагических случаев.

