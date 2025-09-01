Рейтинг@Mail.ru
Дания хочет обязать импортеров доказывать происхождение газа, пишут СМИ - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:33 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/danija-2038951584.html
Дания хочет обязать импортеров доказывать происхождение газа, пишут СМИ
Дания хочет обязать импортеров доказывать происхождение газа, пишут СМИ - РИА Новости, 01.09.2025
Дания хочет обязать импортеров доказывать происхождение газа, пишут СМИ
Дания предлагает обязать с конца 2027 года импортеров газа доказывать, что он не является российским, особенно если он поступает через "Турецкий поток",... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T21:33:00+03:00
2025-09-01T21:33:00+03:00
в мире
россия
дания
копенгаген
евросоюз
турецкий поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974811936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38a2a9c2b90cbdf244515f29b24b1992.jpg
БРЮССЕЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Дания предлагает обязать с конца 2027 года импортеров газа доказывать, что он не является российским, особенно если он поступает через "Турецкий поток", Копенгаген также намерен к октябрю достичь соглашения о запрете поставок российского газа в ЕС, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на соответствующий документ. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. "Страны ЕС ищут способы закрыть все оставшиеся лазейки, чтобы гарантировать, что российский газ не будет тайно подмешиваться к поставкам в блок, как только запрет вступит в силу к концу 2027 года. Дания, которая председательствует в ЕС, предложила изменения, которые потребуют от импортеров предоставлять национальным властям доказательства того, что газ был произведен не в России", - пишут журналисты. По данным агентства, в документе подчеркивается особая озабоченность в связи с потоками газа, поступающими по "Турецкому потоку". "Дания намерена достичь соглашения между государствами-членами ЕС о запрете поставок российского газа к октябрю", - заключается в материале. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Кроме того, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250901/vengriya-2038852622.html
https://ria.ru/20250901/gaz-2038832625.html
россия
дания
копенгаген
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974811936_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ca786d5da5e334cd8b0d625b0a8c00b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дания, копенгаген, евросоюз, турецкий поток
В мире, Россия, Дания, Копенгаген, Евросоюз, Турецкий поток
Дания хочет обязать импортеров доказывать происхождение газа, пишут СМИ

Bloomberg: Дания хочет обязать импортеров газа доказывать, что он не российский

© iStock.com / mathessВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© iStock.com / mathess
Вид на Копенгаген. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Дания предлагает обязать с конца 2027 года импортеров газа доказывать, что он не является российским, особенно если он поступает через "Турецкий поток", Копенгаген также намерен к октябрю достичь соглашения о запрете поставок российского газа в ЕС, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на соответствующий документ.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
Запорный кран на компрессорной станции Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Венгрии ожидают рекордного объема поставок российского газа к концу года
Вчера, 14:28
"Страны ЕС ищут способы закрыть все оставшиеся лазейки, чтобы гарантировать, что российский газ не будет тайно подмешиваться к поставкам в блок, как только запрет вступит в силу к концу 2027 года. Дания, которая председательствует в ЕС, предложила изменения, которые потребуют от импортеров предоставлять национальным властям доказательства того, что газ был произведен не в России", - пишут журналисты.
По данным агентства, в документе подчеркивается особая озабоченность в связи с потоками газа, поступающими по "Турецкому потоку".
"Дания намерена достичь соглашения между государствами-членами ЕС о запрете поставок российского газа к октябрю", - заключается в материале.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Кроме того, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Экспорт российского газа в Европу вырос почти на семь процентов
Вчера, 12:53
 
В миреРоссияДанияКопенгагенЕвросоюзТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала