Шестнадцать новых школ и детсадов открыли в Дагестане 1 сентября

Шестнадцать новых школ и детсадов открыли в Дагестане 1 сентября

Шестнадцать новых объектов образования: 14 школ и два детских сада - открыли в Дагестане 1 сентября, сообщили в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 02.09.2025

МАХАЧКАЛА, 1 сен - РИА Новости. Шестнадцать новых объектов образования: 14 школ и два детских сада - открыли в Дагестане 1 сентября, сообщили в пресс-службе главы республики. "Сегодня в Дагестане открылись 14 новых школ на 5140 ученических мест и два новых детских сада на 450 мест", – говорится в сообщении. Объекты построили в рамках нацпроектов "Образование" и "Демография". По четыре новые школы распахнули свои двери в Карабудахкентском и Хасавюртовском районе, по одной – в Махачкале, Каспийске, Кизляре, Кизлярском, Ногайском и Каякентском районах. Детские сады открыли в селе Тагиркент Левашинского района и селе Куруш Хасавюртовского района. "Первый осенний день, наполненный улыбками и цветами, – один из самых торжественных и волнующих для всех нас. Он дает начало новым знаниям, новым планам и встречам. Каждый из нас в этот день вспоминает свои школьные годы, и всегда есть повод улыбнуться добрым моментам, которые хранит память, сказать спасибо учителям. Они всегда в нашем сердце, мы несем благодарность к ним всю жизнь", - сказал глава региона Сергей Меликов в ходе республиканского марафона по открытию новых образовательных учреждений. До конца года в Дагестане планируют открыть еще две школы на 600 ученических мест и один детсад на 250 мест.

