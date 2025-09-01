Премьер Чехии осудил нападение на бывшего главу правительства

Рейтинг@Mail.ru
ПРАГА, 1 сен - РИА Новости. Глава чешского правительства и лидер правящей коалиции SPOLU ("Вместе") Петр Фиала осудил нападение в понедельник на председателя оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") и экс-премьера Андрея Бабиша, которого во время предвыборного митинга в регионе Фридек-Мистек на востоке страны несколько раз ударил сзади костылем по голове и по спине мужчина примерно 50-60 лет, сопровождавший нападение грязной бранью в адрес Бабиша, вынужденного после этого отправиться на обследование в больницу, информирует издание Idnes. "Насилию нет и не может быть места в политике", - заявил премьер, пожелав Бабишу скорейшего выздоровления, а избирателей попросил относиться друг к другу с уважением. Фиала также заявил во время встрече с избирателями в городе Таборе в центральной части республики, что готов противостоять Бабишу на телевизионных дебатах и ​​представить аргументы против его политики, которую премьер считает опасной", - написало издание. По данным Idnes, на митинге с участием премьера также не обошлось без резких выкриков в адрес главы правительства, в частности, в связи с внешней политикой кабмина. Когда Фиала после дебатов уже направился к машине одна из протестовавших против политики правительства женщин плюнула ему вслед, после чего была задержана полицией. Возглавляемое Бабишем центристское движение ANO, сргласно результатам почледних социологических опросов, имеет наибольшие шансы стать победителем назначенных на 3-4 октября выборов в парламент республики, за него готовы проголосовать около трети (31-33%) избирателей. Правящая праволиберальная коалиция SPOLU премьера Фиалы набирает в опросах лишь 19-21%. Бабиш ведёт активную предвыборную кампанию в Моравско-Силезском крае, где числится первым номером в списке кандидатов в депутаты от ANO. Бабиш начал ездить по региону еще в январе этого года, в день он проводит до 5-6 встреч. Помимо политических дебатов с избирателями, его можно увидеть на спортивных, культурных и общественных мероприятиях. Причем Бабиш умышленно выбирает для посещения, в основном, небольшие, а порой просто крохотные города и деревни, куда ранее никогда не ступала нога более-менее заметного политика. Комментируя успешные для ANO результаты предвыборных опросов населения, Бабиш считает, что все-равно избирателей надо постоянно "будоражить", чтобы они обязательно пришли на голосование 3-4 октября, а не почили раньше времени на лаврах, полагая, что победа у представителей движения уже заранее находится в кармане.
