Новый учебный блок, построенный по поручению президента, открыли в Иркутске

ИРКУТСК, 1 сен - РИА Новости. В Иркутске открылся новый учебный блок школы №75, возведенный по поручения президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. В Иркутской области в День знаний начался новый учебный год для 335 тысяч школьников, более 29 тысяч их них - первоклассники. "Губернатор Игорь Кобзев принял участие в торжественной линейке в новом блоке начальной школы №75 города Иркутска, строительство которого велось по поручению президента РФ Владимира Путина и завершилось в этом году. Глава региона отметил, что в новом здании у обучающихся появились уникальные возможности для развития способностей в спорте, робототехнике, искусстве, научно-исследовательской деятельности", - говорится в сообщении. На торжественную линейку 1 сентября пришли 170 первоклассников, которые вместе с другими учениками начальных классов средней школы № 75 Иркутска будут учиться в новом блоке. Игорь Кобзев вручил педагогам благодарственные письма за многолетний педагогический труд. В новом здании есть библиотека, спортивный, актовый и конференц-залы, медицинский блок, кабинет логопеда и психолога, классы оснащены современной мебелью и системой "Уникум", состоящей из четырех интерактивных панелей и магнитных досок. Поскольку новый учебный блок находится недалеко от Иркутской ГЭС, его решили назвать "Энергия знаний" и отразили это в оформлении. Также в Иркутской области 1 сентября на базе средней школы № 40 Ангарска впервые приступили к учебе 40 кадетов первого набора Ангарского казачьего кадетского корпуса. Помимо общеобразовательных предметов мальчики 13-14 лет будут изучать историю казачества, основы православной культуры, заниматься огневой и строевой подготовкой, обучаться работе с беспилотниками. В перспективе, после завершения ремонта в специально отведенном здании, казачий кадетский корпус, как и два других областных кадетских корпуса в Иркутске и Ангарске, перейдет на обучение с круглосуточным пребыванием.

