В Сибири готовы продвигать бизнес за рубежом под брендом "Сделано в России" - РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Национальная программа продвижения за рубежом под брендом "Сделано в России" открывает сибирским компаниям уникальные возможности для укрепления своих позиций на мировом рынке, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Перспективы и истории успеха продвижения под нацбрендом стали ключевой темой экспертной сессии "Как национальные бренды становятся международными фаворитами", которая состоялась 28 августа на Евразийском экспортном форуме в Новосибирске", - говорится в сообщении.Участники сессии обсудили успешные стратегии брендинга для вывода российских товаров на зарубежные рынки, интеграцию национального бренда "Сделано в России" в маркетинговую стратегию компании, а также грамотное использование современных технологий для анализа данных в маркетинге и поиска новых ниш.РЭЦ отмечает, что программа "Сделано в России" реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Ее координирует Минпромторг России, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на Российский экспортный центр. РЭЦ осуществляет продвижение национального бренда "Сделано в России" c 2017 года.В 2025 году правительство РФ по поручению президента приняло обновленную программу "Сделано в России", которая расширила список доступных инструментов продвижения. Появились новые форматы, такие как фестивали-ярмарки "Сделано в России", которые помогают представить зарубежному покупателю товар от продуктов питания до товаров для детей и товаров ручной работы, онлайн-стриминги и многое другое."Наша задача - подсвечивать надежных производителей и рассказывать о качественной, конкурентоспособной продукции за рубежом. За последние три года поддержкой программы воспользовались более 3700 уникальных компаний, бизнесу удалось заключить экспортные контракты на сумму свыше 420 миллиардов рублей. До конца года у нас запланирован еще ряд мероприятий - в ОАЭ и Таиланде", - поделилась директор программы "Сделано в России" РЭЦ Мария Архипова.Первый шаг, который делают компании, чтобы заявить о себе на внешних рынках - получение сертификата "Сделано в России", который подтверждает качество, надежность, уникальность, экологичность и органическое происхождение продукции.Так, в рамках сессии сертификаты "Сделано в России" получили разработчик комплексных решений в быстровозводимом строительстве "Ависта Модуль Инжиниринг", динамично развивающийся производитель масложировой продукции "Промпродукт", ИП Якубович С.Г., производитель хозяйственного мыла "Авента" и производитель огнезащитных материалов "ПО Химцентр".Кроме того, особый практический интерес у слушателей вызвали выступления компаний из Новосибирска, которые уже прошли сертификацию и успешно используют бренд в своем продвижении. Своими историями поделились крупнейший производитель микроэлектроники "Вега-абсолют", разработчик аналитических приборов для контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов питания "ТД Сибагроприбор" и производитель контактных сред для инструментальной диагностики "МедиКрафт".Узнать больше о программе "Сделано в России" можно на официальном сайте.Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта Новосибирской области на базе центра "Мой бизнес" при поддержке Российского экспортного центра.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по реализации программы продвижения российских компаний под национальным брендом "Сделано в России".
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Национальная программа продвижения за рубежом под брендом "Сделано в России" открывает сибирским компаниям уникальные возможности для укрепления своих позиций на мировом рынке, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Перспективы и истории успеха продвижения под нацбрендом стали ключевой темой экспертной сессии "Как национальные бренды становятся международными фаворитами", которая состоялась 28 августа на Евразийском экспортном форуме в Новосибирске", - говорится в сообщении.
Участники сессии обсудили успешные стратегии брендинга для вывода российских товаров на зарубежные рынки, интеграцию национального бренда "Сделано в России" в маркетинговую стратегию компании, а также грамотное использование современных технологий для анализа данных в маркетинге и поиска новых ниш.
РЭЦ отмечает, что программа "Сделано в России" реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Ее координирует Минпромторг России, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на Российский экспортный центр. РЭЦ осуществляет продвижение национального бренда "Сделано в России" c 2017 года.
В 2025 году правительство РФ по поручению президента приняло обновленную программу "Сделано в России", которая расширила список доступных инструментов продвижения. Появились новые форматы, такие как фестивали-ярмарки "Сделано в России", которые помогают представить зарубежному покупателю товар от продуктов питания до товаров для детей и товаров ручной работы, онлайн-стриминги и многое другое.
"Наша задача - подсвечивать надежных производителей и рассказывать о качественной, конкурентоспособной продукции за рубежом. За последние три года поддержкой программы воспользовались более 3700 уникальных компаний, бизнесу удалось заключить экспортные контракты на сумму свыше 420 миллиардов рублей. До конца года у нас запланирован еще ряд мероприятий - в ОАЭ и Таиланде", - поделилась директор программы "Сделано в России" РЭЦ Мария Архипова.
Первый шаг, который делают компании, чтобы заявить о себе на внешних рынках - получение сертификата "Сделано в России", который подтверждает качество, надежность, уникальность, экологичность и органическое происхождение продукции.
Так, в рамках сессии сертификаты "Сделано в России" получили разработчик комплексных решений в быстровозводимом строительстве "Ависта Модуль Инжиниринг", динамично развивающийся производитель масложировой продукции "Промпродукт", ИП Якубович С.Г., производитель хозяйственного мыла "Авента" и производитель огнезащитных материалов "ПО Химцентр".
Кроме того, особый практический интерес у слушателей вызвали выступления компаний из Новосибирска, которые уже прошли сертификацию и успешно используют бренд в своем продвижении. Своими историями поделились крупнейший производитель микроэлектроники "Вега-абсолют", разработчик аналитических приборов для контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов питания "ТД Сибагроприбор" и производитель контактных сред для инструментальной диагностики "МедиКрафт".
Узнать больше о программе "Сделано в России" можно на официальном сайте.
Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта Новосибирской области на базе центра "Мой бизнес" при поддержке Российского экспортного центра.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по реализации программы продвижения российских компаний под национальным брендом "Сделано в России".
