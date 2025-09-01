Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за день обстреляли 16 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:42 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/belgorod-2038957681.html
ВСУ за день обстреляли 16 населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ за день обстреляли 16 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 01.09.2025
ВСУ за день обстреляли 16 населенных пунктов в Белгородской области
Украинские военные в понедельник обстреляли и атаковали дронами 16 населенных пунктов в семи приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T22:42:00+03:00
2025-09-01T22:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
грайворон
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Украинские военные в понедельник обстреляли и атаковали дронами 16 населенных пунктов в семи приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Как рассказал губернатор, женщина в селе Беленькое Борисовского района и 18-летняя девушка в городе Грайворон Грайворонского округа Белгородской области получили ранения в результате атак украинских дронов, после оказанной медпомощи лечение будут проходить амбулаторно. "В селе Берёзовка дрон нанёс удар по легковому автомобилю. У транспортного средства повреждена передняя часть... В селе Байцуры в результате атаки дрона выбиты окна и пробита кровля частного дома... В селе Новостроевка-Первая в результате обстрела на территории сельхозпредприятия повреждены два корпуса и административное здание. Также село атаковано дроном", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в Белгородском районе село Ясные Зори дважды атаковано беспилотниками, в селе Отрадное дрон сдетонировал возле частного домовладения. По информации главы области, в Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка дрон ударил по хозпостройке, частный дом в селе Муром атакован беспилотником, в районе села Доброе служебный автомобиль атакован FPV-дроном, также в селе Вознесеновка дрон сдетонировал на территории частного домовладения. "В Валуйском округе в селе Орехово от удара беспилотника повреждена линия электропередачи... В селе Коновалово в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждены автомобиль и надворная постройка. В селе Тулянка от удара дрона выбиты окна в частном доме… Село Репяховка Краснояружского района подверглось атакам двух FPV-дронов... Частный дом в селе Коновалово Волоконовского района атакован FPV-дроном" - подчеркнул Гладков.
https://ria.ru/20250901/voronezh-2038956255.html
белгородская область
грайворон
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, грайворон, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Грайворон, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ за день обстреляли 16 населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли 16 населенных пунктов в Белгородской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Украинские военные в понедельник обстреляли и атаковали дронами 16 населенных пунктов в семи приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как рассказал губернатор, женщина в селе Беленькое Борисовского района и 18-летняя девушка в городе Грайворон Грайворонского округа Белгородской области получили ранения в результате атак украинских дронов, после оказанной медпомощи лечение будут проходить амбулаторно.
"В селе Берёзовка дрон нанёс удар по легковому автомобилю. У транспортного средства повреждена передняя часть... В селе Байцуры в результате атаки дрона выбиты окна и пробита кровля частного дома... В селе Новостроевка-Первая в результате обстрела на территории сельхозпредприятия повреждены два корпуса и административное здание. Также село атаковано дроном", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в Белгородском районе село Ясные Зори дважды атаковано беспилотниками, в селе Отрадное дрон сдетонировал возле частного домовладения. По информации главы области, в Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка дрон ударил по хозпостройке, частный дом в селе Муром атакован беспилотником, в районе села Доброе служебный автомобиль атакован FPV-дроном, также в селе Вознесеновка дрон сдетонировал на территории частного домовладения.
"В Валуйском округе в селе Орехово от удара беспилотника повреждена линия электропередачи... В селе Коновалово в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждены автомобиль и надворная постройка. В селе Тулянка от удара дрона выбиты окна в частном доме… Село Репяховка Краснояружского района подверглось атакам двух FPV-дронов... Частный дом в селе Коновалово Волоконовского района атакован FPV-дроном" - подчеркнул Гладков.
Укрытие - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Вчера, 22:23
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьГрайворонБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала