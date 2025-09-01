https://ria.ru/20250901/belgorod-2038957681.html

ВСУ за день обстреляли 16 населенных пунктов в Белгородской области

специальная военная операция на украине

БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Украинские военные в понедельник обстреляли и атаковали дронами 16 населенных пунктов в семи приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Как рассказал губернатор, женщина в селе Беленькое Борисовского района и 18-летняя девушка в городе Грайворон Грайворонского округа Белгородской области получили ранения в результате атак украинских дронов, после оказанной медпомощи лечение будут проходить амбулаторно. "В селе Берёзовка дрон нанёс удар по легковому автомобилю. У транспортного средства повреждена передняя часть... В селе Байцуры в результате атаки дрона выбиты окна и пробита кровля частного дома... В селе Новостроевка-Первая в результате обстрела на территории сельхозпредприятия повреждены два корпуса и административное здание. Также село атаковано дроном", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в Белгородском районе село Ясные Зори дважды атаковано беспилотниками, в селе Отрадное дрон сдетонировал возле частного домовладения. По информации главы области, в Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка дрон ударил по хозпостройке, частный дом в селе Муром атакован беспилотником, в районе села Доброе служебный автомобиль атакован FPV-дроном, также в селе Вознесеновка дрон сдетонировал на территории частного домовладения. "В Валуйском округе в селе Орехово от удара беспилотника повреждена линия электропередачи... В селе Коновалово в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждены автомобиль и надворная постройка. В селе Тулянка от удара дрона выбиты окна в частном доме… Село Репяховка Краснояружского района подверглось атакам двух FPV-дронов... Частный дом в селе Коновалово Волоконовского района атакован FPV-дроном" - подчеркнул Гладков.

