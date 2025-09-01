Россияне могут назначить помощника для подтверждения банковских операций

Рейтинг@Mail.ru
00:50 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/banki-2038726842.html
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россияне теперь могут предоставить родственнику или другу право подтверждать или отклонять денежные переводы и операции по снятию денежных средств, если они покажутся подозрительными - соответствующая норма закона вступает в силу с 1 сентября. Законом также вводится обязанность для банков не только запрашивать, но и в течение 5 лет хранить доверенность на проведение операций с денежными средствами. Как рассказывали в Банке России, такой механизм позволит защитить от мошенников наиболее уязвимых граждан, в первую очередь пожилых людей, и усилить родительский контроль за переводами подростков, которые часто оказываются вовлеченными в схемы дропперства без должного понимания негативных последствий. Так, кредитная организация обязана приостановить совершение операции по переводу до момента получения подтверждения уполномоченного лица клиента, а также отказать клиенту в операции по переводу через Систему быстрых платежей или карту, если операция должна быть подтверждена уполномоченным лицом. В ЦБ сообщали, что на подтверждение или отклонение операции будет отводиться 12 часов с момента уведомления, инициировать подключение сервиса может только сам клиент, а способ подключения услуги каждый банк определяет самостоятельно. При этом, как пояснял регулятор, клиент сам выбирает виды операций и их критерии, а также счета (вклады), операции по которым требуют подтверждения. Они прописываются в соглашении с банком. ЦБ РФ подчеркивает, что уполномоченным лицом (помощником) можно назначить, например, родственника, друга, знакомого, которому можно доверить согласование переводов денежных средств. Исключение составляют люди, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. При этом у помощника не будет доступа к счету и права на самостоятельные операции.
2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россияне теперь могут предоставить родственнику или другу право подтверждать или отклонять денежные переводы и операции по снятию денежных средств, если они покажутся подозрительными - соответствующая норма закона вступает в силу с 1 сентября.
Законом также вводится обязанность для банков не только запрашивать, но и в течение 5 лет хранить доверенность на проведение операций с денежными средствами.
Как рассказывали в Банке России, такой механизм позволит защитить от мошенников наиболее уязвимых граждан, в первую очередь пожилых людей, и усилить родительский контроль за переводами подростков, которые часто оказываются вовлеченными в схемы дропперства без должного понимания негативных последствий.
Так, кредитная организация обязана приостановить совершение операции по переводу до момента получения подтверждения уполномоченного лица клиента, а также отказать клиенту в операции по переводу через Систему быстрых платежей или карту, если операция должна быть подтверждена уполномоченным лицом. В ЦБ сообщали, что на подтверждение или отклонение операции будет отводиться 12 часов с момента уведомления, инициировать подключение сервиса может только сам клиент, а способ подключения услуги каждый банк определяет самостоятельно.
При этом, как пояснял регулятор, клиент сам выбирает виды операций и их критерии, а также счета (вклады), операции по которым требуют подтверждения. Они прописываются в соглашении с банком.
ЦБ РФ подчеркивает, что уполномоченным лицом (помощником) можно назначить, например, родственника, друга, знакомого, которому можно доверить согласование переводов денежных средств. Исключение составляют люди, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. При этом у помощника не будет доступа к счету и права на самостоятельные операции.
