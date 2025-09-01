Рейтинг@Mail.ru
Банкам разрешили ограничивать выдачу наличных из-за аферистов - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:08 01.09.2025 (обновлено: 10:14 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/banki-2038721493.html
Банкам разрешили ограничивать выдачу наличных из-за аферистов
Банкам разрешили ограничивать выдачу наличных из-за аферистов - РИА Новости, 01.09.2025
Банкам разрешили ограничивать выдачу наличных из-за аферистов
Банки, оформившие клиенту платежную карту, обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием аферистов. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T00:08:00+03:00
2025-09-01T10:14:00+03:00
россия
общество
банки
банковские карты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754684767_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_38a3e2c5647f09bd3b99173a76fff7e0.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Банки, оформившие клиенту платежную карту, обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием аферистов.Закон, нацеленный на противодействие мошенникам вступил в силу 1 июня. Среди новаций — проверка банками на подозрительность снятия наличных в банкоматах, но эта мера заработала с 1 сентября.ЦБ определил девять признаков для определения воздействия со стороны злоумышленников. Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов установит лимит на выдачу наличных в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки.Снять более крупную сумму в этот период получится лишь в отделении банка. Способ информирования предусмотрен договором клиента с банком — это смс-сообщение или пуш-уведомление.Среди признаков возможного мошенничества:Председатель экспертного совета ассоциации "НДО" Дмитрий Поляков считает, что норма закона направлена на то, чтобы минимизировать риски потери клиентами их денежных средств и никак не повлияет на объемы снятия наличных. Он уверен, что под блокировку попадут только незначительное количество операций, но и в таких случаях наличные выдадут, если обратиться в отделение банка.
https://ria.ru/20250825/stavka-2037103110.html
https://ria.ru/20250810/karty-2034262690.html
https://ria.ru/20250722/perevod-2030514998.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754684767_137:110:2721:2048_1920x0_80_0_0_6deadb2050337e6a12f7543f7d65f856.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, банки, банковские карты
Россия, Общество, Банки, Банковские карты
Банкам разрешили ограничивать выдачу наличных из-за аферистов

Банки в РФ с 1 сентября могут ограничивать выдачу наличных из-за мошенников

© Depositphotos.com / franszДевушка возле банкомата
Девушка возле банкомата - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Depositphotos.com / fransz
Девушка возле банкомата. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Банки, оформившие клиенту платежную карту, обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием аферистов.
Закон, нацеленный на противодействие мошенникам вступил в силу 1 июня. Среди новаций — проверка банками на подозрительность снятия наличных в банкоматах, но эта мера заработала с 1 сентября.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Экономист раскрыл, какой сигнал Центробанк посылает бизнесу и гражданам
25 августа, 03:15
ЦБ определил девять признаков для определения воздействия со стороны злоумышленников. Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов установит лимит на выдачу наличных в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки.
Снять более крупную сумму в этот период получится лишь в отделении банка. Способ информирования предусмотрен договором клиента с банком — это смс-сообщение или пуш-уведомление.
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Эксперт раскрыла, какие переводы по банковской карте наиболее опасны
10 августа, 03:15
Среди признаков возможного мошенничества:
  • непривычное время суток;
  • нетипичная сумма;
  • несвойственное для клиента местонахождение банкомата;
  • запрос на выдачу средств непривычным клиенту способом, например не с карты, а по QR-коду или цифровой (виртуальной) карте;
  • как минимум за шесть часов до операции у человека изменилась активность телефонных разговоров, выросло количество смс-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах, если такая информация поступила в финансовую организацию;
  • клиент снимает деньги в течение 24 часов после оформления кредита (займа) или увеличивает лимит на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте, а также переводит на свой счет более 200 тысяч рублей по СБП из другого банка либо досрочно закрывает вклад на аналогичную сумму;
  • смена номера телефона для авторизации в интернет-банке;
  • изменение характеристик телефона, с помощью которого клиент снимает деньги, или наличие на его устройстве вредоносных программ, если такие данные поступают в банк;
  • отдельные критерии предусмотрены для снятия денег с использованием токенизированных карт.
Председатель экспертного совета ассоциации "НДО" Дмитрий Поляков считает, что норма закона направлена на то, чтобы минимизировать риски потери клиентами их денежных средств и никак не повлияет на объемы снятия наличных. Он уверен, что под блокировку попадут только незначительное количество операций, но и в таких случаях наличные выдадут, если обратиться в отделение банка.
Карта и телефон - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Раскрыто, что делать при получении денег на карту от незнакомца
22 июля, 02:15
 
РоссияОбществоБанкиБанковские карты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала