Банкам разрешили ограничивать выдачу наличных из-за аферистов
Банкам разрешили ограничивать выдачу наличных из-за аферистов - РИА Новости, 01.09.2025
Банкам разрешили ограничивать выдачу наличных из-за аферистов
Банки, оформившие клиенту платежную карту, обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием аферистов. РИА Новости, 01.09.2025
Банкам разрешили ограничивать выдачу наличных из-за аферистов
Банки в РФ с 1 сентября могут ограничивать выдачу наличных из-за мошенников
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Банки, оформившие клиенту платежную карту, обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием аферистов.
Закон, нацеленный на противодействие мошенникам вступил в силу 1 июня. Среди новаций — проверка банками на подозрительность снятия наличных в банкоматах, но эта мера заработала с 1 сентября.
ЦБ определил девять признаков для определения воздействия со стороны злоумышленников. Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов установит лимит на выдачу наличных в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки.
Снять более крупную сумму в этот период получится лишь в отделении банка. Способ информирования предусмотрен договором клиента с банком — это смс-сообщение или пуш-уведомление.
Среди признаков возможного мошенничества:
- непривычное время суток;
- нетипичная сумма;
- несвойственное для клиента местонахождение банкомата;
- запрос на выдачу средств непривычным клиенту способом, например не с карты, а по QR-коду или цифровой (виртуальной) карте;
- как минимум за шесть часов до операции у человека изменилась активность телефонных разговоров, выросло количество смс-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах, если такая информация поступила в финансовую организацию;
- клиент снимает деньги в течение 24 часов после оформления кредита (займа) или увеличивает лимит на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте, а также переводит на свой счет более 200 тысяч рублей по СБП из другого банка либо досрочно закрывает вклад на аналогичную сумму;
- смена номера телефона для авторизации в интернет-банке;
- изменение характеристик телефона, с помощью которого клиент снимает деньги, или наличие на его устройстве вредоносных программ, если такие данные поступают в банк;
- отдельные критерии предусмотрены для снятия денег с использованием токенизированных карт.
Председатель экспертного совета ассоциации "НДО" Дмитрий Поляков считает, что норма закона направлена на то, чтобы минимизировать риски потери клиентами их денежных средств и никак не повлияет на объемы снятия наличных. Он уверен, что под блокировку попадут только незначительное количество операций, но и в таких случаях наличные выдадут, если обратиться в отделение банка.