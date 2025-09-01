Банкам разрешили ограничивать выдачу наличных из-за аферистов

https://ria.ru/20250901/banki-2038721493.html

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Банки, оформившие клиенту платежную карту, обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием аферистов.Закон, нацеленный на противодействие мошенникам вступил в силу 1 июня. Среди новаций — проверка банками на подозрительность снятия наличных в банкоматах, но эта мера заработала с 1 сентября.ЦБ определил девять признаков для определения воздействия со стороны злоумышленников. Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов установит лимит на выдачу наличных в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки.Снять более крупную сумму в этот период получится лишь в отделении банка. Способ информирования предусмотрен договором клиента с банком — это смс-сообщение или пуш-уведомление.Среди признаков возможного мошенничества:Председатель экспертного совета ассоциации "НДО" Дмитрий Поляков считает, что норма закона направлена на то, чтобы минимизировать риски потери клиентами их денежных средств и никак не повлияет на объемы снятия наличных. Он уверен, что под блокировку попадут только незначительное количество операций, но и в таких случаях наличные выдадут, если обратиться в отделение банка.

