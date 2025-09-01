https://ria.ru/20250901/aviaperelety-2038735191.html
Опоздавшие на рейсы россияне смогут воспользоваться обратным билетом
Опоздавшие на рейсы россияне смогут воспользоваться обратным билетом - РИА Новости, 01.09.2025
Опоздавшие на рейсы россияне смогут воспользоваться обратным билетом
Опоздавшие на авиарейс пассажиры российских авиакомпаний с 1 сентября смогут воспользоваться обратным билетом, дополнительных комиссий за опоздание больше не... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T02:18:00+03:00
2025-09-01T02:18:00+03:00
2025-09-01T02:18:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108637_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_17acc42f13876fb846ae07a4b441ba07.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Опоздавшие на авиарейс пассажиры российских авиакомпаний с 1 сентября смогут воспользоваться обратным билетом, дополнительных комиссий за опоздание больше не будет, необходимо только покрыть фактические расходы перевозчика. Ранее при покупке билета "туда-обратно" и опоздании на рейс авиакомпании могли аннулировать сразу весь заказ. Также Минтранс РФ поручал перевозчикам разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования. Это позволит сделать ценовую политику перевозчиков более прозрачной. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.
https://ria.ru/20250901/aviakompanii-2038733456.html
https://ria.ru/20241220/putin-1990476094.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108637_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32776d5710312b86b072707e4cf79af3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Опоздавшие на рейсы россияне смогут воспользоваться обратным билетом
С 1 сентября опоздавшие на рейсы россияне смогут использовать обратный билет