Опоздавшие на рейсы россияне смогут воспользоваться обратным билетом

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Опоздавшие на авиарейс пассажиры российских авиакомпаний с 1 сентября смогут воспользоваться обратным билетом, дополнительных комиссий за опоздание больше не будет, необходимо только покрыть фактические расходы перевозчика. Ранее при покупке билета "туда-обратно" и опоздании на рейс авиакомпании могли аннулировать сразу весь заказ. Также Минтранс РФ поручал перевозчикам разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования. Это позволит сделать ценовую политику перевозчиков более прозрачной. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.

