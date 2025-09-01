https://ria.ru/20250901/armeniya-2038813883.html
Пашинян встретился с Алиевым на полях саммита ШОС
ЕРЕВАН, 1 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае."В рамка саммита Шанхайской организации сотрудничества провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - написал Пашинян в своем Telegram-канале. Там же он выложил видео со встречи.В начале августа 2025 года по итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
