Турецкие журналисты изучили способы использования ИИ в медиасфере

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В рамках международного проекта SputnikPro впервые был проведён онлайн-тренинг для журналистов турецкого интернет-портала Harici. Директор специальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Михаил Конрад подробно рассказал о применении технологий искусственного интеллекта в журналистике. В ходе тренинга участники узнали о возможностях ИИ при обработке видео, редактировании текста, а также о практических инструментах, которые активно используются в работе агентства.По итогам сессии, главный редактор интернет-портала Harici Тунч Аккоч отметил: "Представленные идеи, инструменты и рекомендации оказались исключительно полезными и содержательными. Мы намерены продолжить их обсуждение в нашем кругу и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество."Михаил Конрад также поделился впечатлениями от встречи: "Я был приятно удивлен широким кругозором и серьезностью подхода коллег из Harici, это было заметно и по словам главного редактора, и по вопросам от аудитории. Очевидно, что, хотя это был наш первый контакт с коллегами, мы работали - и, надеюсь, будем работать - на одной волне."
