Кабул выделил 145 тысяч долларов для устранения последствий землетрясения

Кабул выделил 145 тысяч долларов для устранения последствий землетрясения

2025-09-01T19:29:00+03:00

ДОХА, 1 сен - РИА Новости. Правительство Афганистана выделило более 145 тысяч долларов для ликвидации последствий землетрясения, говорится в поступившем РИА Новости сообщении канцелярии афганского премьер-министра. Ранее новостной портал Tolo news со ссылкой на управление по готовности к стихийным бедствиям сообщил, что более 800 человек погибли и около трех тысяч получили ранения в результате землетрясения, затронувшего в ночь на понедельник восточные и центральные провинции Афганистана. "Для принятия срочных мер реагирования уважаемый премьер-министр выделил десять миллионов афгани (около 145 тысяч долларов - ред.) для немедленного использования. При необходимости будут предоставлены дополнительные средства", - отмечается в сообщении. В канцелярии премьера указали, что для эффективного реагирования на последствия природного катаклизма был сформирован специальный комитет под руководством министра сельского развития Мухаммеда Юнуса Ахундзады. "Начиная с прошлой ночи, министерства внутренних дел, обороны и здравоохранения, губернаторы пострадавших провинций, агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, Красный Полумесяц и другие должностные лица приняли необходимые меры для эвакуации погибших, транспортировки раненых и доставки продовольствия, медикаментов и других необходимых грузов. Только из аэропорта Нангархара было выполнено 40 рейсов, доставивших сотни раненых в столицу", - рассказали власти Афганистана. В связи со сложной ситуацией, правительство Афганистана обратилось к гражданам страны, благотворительным организациям и бизнесменам с призывом оказать помощь пострадавшим от землетрясения. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил РИА Новости, что афганские власти также обратились к России за помощью в устранении последствий землетрясения, запрос рассматривается по линии МЧС.

