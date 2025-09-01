Рейтинг@Mail.ru
Кабул выделил 145 тысяч долларов для устранения последствий землетрясения - РИА Новости, 01.09.2025
19:29 01.09.2025
Кабул выделил 145 тысяч долларов для устранения последствий землетрясения
ДОХА, 1 сен - РИА Новости. Правительство Афганистана выделило более 145 тысяч долларов для ликвидации последствий землетрясения, говорится в поступившем РИА Новости сообщении канцелярии афганского премьер-министра. Ранее новостной портал Tolo news со ссылкой на управление по готовности к стихийным бедствиям сообщил, что более 800 человек погибли и около трех тысяч получили ранения в результате землетрясения, затронувшего в ночь на понедельник восточные и центральные провинции Афганистана. "Для принятия срочных мер реагирования уважаемый премьер-министр выделил десять миллионов афгани (около 145 тысяч долларов - ред.) для немедленного использования. При необходимости будут предоставлены дополнительные средства", - отмечается в сообщении. В канцелярии премьера указали, что для эффективного реагирования на последствия природного катаклизма был сформирован специальный комитет под руководством министра сельского развития Мухаммеда Юнуса Ахундзады. "Начиная с прошлой ночи, министерства внутренних дел, обороны и здравоохранения, губернаторы пострадавших провинций, агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, Красный Полумесяц и другие должностные лица приняли необходимые меры для эвакуации погибших, транспортировки раненых и доставки продовольствия, медикаментов и других необходимых грузов. Только из аэропорта Нангархара было выполнено 40 рейсов, доставивших сотни раненых в столицу", - рассказали власти Афганистана. В связи со сложной ситуацией, правительство Афганистана обратилось к гражданам страны, благотворительным организациям и бизнесменам с призывом оказать помощь пострадавшим от землетрясения. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил РИА Новости, что афганские власти также обратились к России за помощью в устранении последствий землетрясения, запрос рассматривается по линии МЧС.
© AP Photo / Wahidullah KakarПоследствия землетрясения в афганской провинции Кунар
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар. Архивное фото
ДОХА, 1 сен - РИА Новости. Правительство Афганистана выделило более 145 тысяч долларов для ликвидации последствий землетрясения, говорится в поступившем РИА Новости сообщении канцелярии афганского премьер-министра.
Ранее новостной портал Tolo news со ссылкой на управление по готовности к стихийным бедствиям сообщил, что более 800 человек погибли и около трех тысяч получили ранения в результате землетрясения, затронувшего в ночь на понедельник восточные и центральные провинции Афганистана.
Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения
17:17
"Для принятия срочных мер реагирования уважаемый премьер-министр выделил десять миллионов афгани (около 145 тысяч долларов - ред.) для немедленного использования. При необходимости будут предоставлены дополнительные средства", - отмечается в сообщении.
В канцелярии премьера указали, что для эффективного реагирования на последствия природного катаклизма был сформирован специальный комитет под руководством министра сельского развития Мухаммеда Юнуса Ахундзады.
"Начиная с прошлой ночи, министерства внутренних дел, обороны и здравоохранения, губернаторы пострадавших провинций, агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, Красный Полумесяц и другие должностные лица приняли необходимые меры для эвакуации погибших, транспортировки раненых и доставки продовольствия, медикаментов и других необходимых грузов. Только из аэропорта Нангархара было выполнено 40 рейсов, доставивших сотни раненых в столицу", - рассказали власти Афганистана.
В связи со сложной ситуацией, правительство Афганистана обратилось к гражданам страны, благотворительным организациям и бизнесменам с призывом оказать помощь пострадавшим от землетрясения.
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил РИА Новости, что афганские власти также обратились к России за помощью в устранении последствий землетрясения, запрос рассматривается по линии МЧС.
ШОС привержена становлению Афганистана в качестве независимого государства
10:25
 
