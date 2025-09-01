Рейтинг@Mail.ru
Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения - РИА Новости, 01.09.2025
17:17 01.09.2025
Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения
Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения
Кабул попросил Москву о помощи после сильного землетрясения, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Кабул попросил Москву о помощи после сильного землетрясения, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов."Обратились, и наш МЧС работает над этим", — сказал он.Пока неизвестно, пострадали ли при землетрясении россияне, но вероятность того, что они были в пострадавших районах, невелика, добавил собеседник агентства.Мощное землетрясение произошло накануне вечером на востоке Афганистана. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда составила 6,2, очаг располагался в 50 километрах от города Джелалабад и залегал на глубине десять километров. При этом Геологическая служба США (USGS) оценивает магнитуду в 6,0, расстояние от эпицентра до Джелалабада — в 27 километров, а глубину очага — в восемь километров.Подземные толчки ощутили на территории от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.По последним данным, только в провинции Кунар погибло около 800 человек, еще две с половиной тысячи пострадали. Землетрясение затронуло также провинции Нангархар, Лагман, Нуристан и Панджшир, там погибли около 20 человек, несколько сотен получили ранения.Дороги, ведущие в уезды Мазар, Чауки и Нургуль провинции Кунар, заблокированы оползнями. В районе Нургуль несколько деревень оказались полностью погребены под землей, есть вероятность, что под завалами находятся сотни людей.Спасательные операции продолжаются.
Пока неизвестно, пострадали ли при землетрясении россияне, но вероятность того, что они были в пострадавших районах, невелика, добавил собеседник агентства.
Мощное землетрясение произошло накануне вечером на востоке Афганистана. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда составила 6,2, очаг располагался в 50 километрах от города Джелалабад и залегал на глубине десять километров. При этом Геологическая служба США (USGS) оценивает магнитуду в 6,0, расстояние от эпицентра до Джелалабада — в 27 километров, а глубину очага — в восемь километров.
Подземные толчки ощутили на территории от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.
По последним данным, только в провинции Кунар погибло около 800 человек, еще две с половиной тысячи пострадали. Землетрясение затронуло также провинции Нангархар, Лагман, Нуристан и Панджшир, там погибли около 20 человек, несколько сотен получили ранения.
Дороги, ведущие в уезды Мазар, Чауки и Нургуль провинции Кунар, заблокированы оползнями. В районе Нургуль несколько деревень оказались полностью погребены под землей, есть вероятность, что под завалами находятся сотни людей.
Спасательные операции продолжаются.
