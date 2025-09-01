Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения
Кабулов: Афганистан обратился к России с просьбой о помощи после землетрясения
© AP Photo / Wahidullah KakarПоследствия землетрясения в афганской провинции Кунар
© AP Photo / Wahidullah Kakar
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Кабул попросил Москву о помощи после сильного землетрясения, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.
"Обратились, и наш МЧС работает над этим", — сказал он.
Пока неизвестно, пострадали ли при землетрясении россияне, но вероятность того, что они были в пострадавших районах, невелика, добавил собеседник агентства.
Мощное землетрясение произошло накануне вечером на востоке Афганистана. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда составила 6,2, очаг располагался в 50 километрах от города Джелалабад и залегал на глубине десять километров. При этом Геологическая служба США (USGS) оценивает магнитуду в 6,0, расстояние от эпицентра до Джелалабада — в 27 километров, а глубину очага — в восемь километров.
Подземные толчки ощутили на территории от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.
Дороги, ведущие в уезды Мазар, Чауки и Нургуль провинции Кунар, заблокированы оползнями. В районе Нургуль несколько деревень оказались полностью погребены под землей, есть вероятность, что под завалами находятся сотни людей.
Спасательные операции продолжаются.