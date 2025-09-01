https://ria.ru/20250901/afganistan-2038906806.html

Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения

Кабул попросил Москву о помощи после сильного землетрясения, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов. РИА Новости, 01.09.2025

в мире

афганистан

замир кабулов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кабул (город)

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Кабул попросил Москву о помощи после сильного землетрясения, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов."Обратились, и наш МЧС работает над этим", — сказал он.Пока неизвестно, пострадали ли при землетрясении россияне, но вероятность того, что они были в пострадавших районах, невелика, добавил собеседник агентства.Мощное землетрясение произошло накануне вечером на востоке Афганистана. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда составила 6,2, очаг располагался в 50 километрах от города Джелалабад и залегал на глубине десять километров. При этом Геологическая служба США (USGS) оценивает магнитуду в 6,0, расстояние от эпицентра до Джелалабада — в 27 километров, а глубину очага — в восемь километров.Подземные толчки ощутили на территории от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.По последним данным, только в провинции Кунар погибло около 800 человек, еще две с половиной тысячи пострадали. Землетрясение затронуло также провинции Нангархар, Лагман, Нуристан и Панджшир, там погибли около 20 человек, несколько сотен получили ранения.Дороги, ведущие в уезды Мазар, Чауки и Нургуль провинции Кунар, заблокированы оползнями. В районе Нургуль несколько деревень оказались полностью погребены под землей, есть вероятность, что под завалами находятся сотни людей.Спасательные операции продолжаются.

