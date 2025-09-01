Рейтинг@Mail.ru
Власти рассказали о числе пострадавших при землетрясении в Афганистане
13:00 01.09.2025 (обновлено: 16:05 01.09.2025)
Власти рассказали о числе пострадавших при землетрясении в Афганистане
Власти рассказали о числе пострадавших при землетрясении в Афганистане - РИА Новости, 01.09.2025
Власти рассказали о числе пострадавших при землетрясении в Афганистане
Более 800 человек погибли и около 3 тысяч ранены в результате землетрясения, затронувшего в ночь на понедельник восточные и центральные провинции Афганистана,... РИА Новости, 01.09.2025
в мире
афганистан
нангархар
кунар
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 800 человек погибли и около 3 тысяч ранены в результате землетрясения, затронувшего в ночь на понедельник восточные и центральные провинции Афганистана, сообщает новостной портал Tolo news со ссылкой на управление по готовности к стихийным бедствиям. "По словам представителей управления, только в Кунаре около 800 человек погибли и 2,5 тысячи получили ранения в уездах Нургуль, Чауки, Ватапур, Манугай и Чапа-Дара", - говорится в сообщении ведомства. По имеющимся предварительным данным, в провинции Нангархар погибли 12 человек и 255 получили ранения, в провинции Лагман погибших пока не обнаружили, но есть 58 раненых, в провинции Нуристан - четверо раненых. В провинции Панджшир разрушено по меньшей мере пять жилых домов, ведутся поиски погибших и пострадавших. "По словам официальных лиц, число погибших и раненых не является окончательным, связь с жителями отдаленных районов поддерживается", - сообщает Tolo news. Официальные лица афганских министерств информируют, что в районах стихийного бедствия продолжаются спасательные операции. Они также сообщают, что дороги, ведущие в уезды Мазар, Чауки и Нургуль провинции Кунар, заблокированы оползнями. В районе Нургуль несколько деревень оказались полностью погребены под землей, и есть вероятность, что многие сотни людей находятся под завалами. Спасательные команды министерств обороны, внутренних дел и здравоохранения уже прибыли в этот район провинции по воздуху, раненые доставляются вертолетами в областную больницу провинции Нангархар. Для оказания экстренной помощи пострадавшим из Центрального военного госпиталя "Чарсад бистар" в Кабуле в Кунар вылетела бригада хирургов в составе десяти человек.
афганистан
нангархар
кунар
в мире, афганистан, нангархар, кунар
В мире, Афганистан, Нангархар, Кунар
Власти рассказали о числе пострадавших при землетрясении в Афганистане

Около 3 тысяч человек получили ранения при землетрясении на востоке Афганистана

© AP Photo / Wahidullah KakarПоследствия землетрясения в афганской провинции Кунар. 1 сентября 2025
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар. 1 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Wahidullah Kakar
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар. 1 сентября 2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 800 человек погибли и около 3 тысяч ранены в результате землетрясения, затронувшего в ночь на понедельник восточные и центральные провинции Афганистана, сообщает новостной портал Tolo news со ссылкой на управление по готовности к стихийным бедствиям.
"По словам представителей управления, только в Кунаре около 800 человек погибли и 2,5 тысячи получили ранения в уездах Нургуль, Чауки, Ватапур, Манугай и Чапа-Дара", - говорится в сообщении ведомства.
По имеющимся предварительным данным, в провинции Нангархар погибли 12 человек и 255 получили ранения, в провинции Лагман погибших пока не обнаружили, но есть 58 раненых, в провинции Нуристан - четверо раненых. В провинции Панджшир разрушено по меньшей мере пять жилых домов, ведутся поиски погибших и пострадавших.
"По словам официальных лиц, число погибших и раненых не является окончательным, связь с жителями отдаленных районов поддерживается", - сообщает Tolo news.
Официальные лица афганских министерств информируют, что в районах стихийного бедствия продолжаются спасательные операции. Они также сообщают, что дороги, ведущие в уезды Мазар, Чауки и Нургуль провинции Кунар, заблокированы оползнями.
В районе Нургуль несколько деревень оказались полностью погребены под землей, и есть вероятность, что многие сотни людей находятся под завалами.
Спасательные команды министерств обороны, внутренних дел и здравоохранения уже прибыли в этот район провинции по воздуху, раненые доставляются вертолетами в областную больницу провинции Нангархар.
Для оказания экстренной помощи пострадавшим из Центрального военного госпиталя "Чарсад бистар" в Кабуле в Кунар вылетела бригада хирургов в составе десяти человек.
