Власти рассказали о числе пострадавших при землетрясении в Афганистане

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 800 человек погибли и около 3 тысяч ранены в результате землетрясения, затронувшего в ночь на понедельник восточные и центральные провинции Афганистана, сообщает новостной портал Tolo news со ссылкой на управление по готовности к стихийным бедствиям. "По словам представителей управления, только в Кунаре около 800 человек погибли и 2,5 тысячи получили ранения в уездах Нургуль, Чауки, Ватапур, Манугай и Чапа-Дара", - говорится в сообщении ведомства. По имеющимся предварительным данным, в провинции Нангархар погибли 12 человек и 255 получили ранения, в провинции Лагман погибших пока не обнаружили, но есть 58 раненых, в провинции Нуристан - четверо раненых. В провинции Панджшир разрушено по меньшей мере пять жилых домов, ведутся поиски погибших и пострадавших. "По словам официальных лиц, число погибших и раненых не является окончательным, связь с жителями отдаленных районов поддерживается", - сообщает Tolo news. Официальные лица афганских министерств информируют, что в районах стихийного бедствия продолжаются спасательные операции. Они также сообщают, что дороги, ведущие в уезды Мазар, Чауки и Нургуль провинции Кунар, заблокированы оползнями. В районе Нургуль несколько деревень оказались полностью погребены под землей, и есть вероятность, что многие сотни людей находятся под завалами. Спасательные команды министерств обороны, внутренних дел и здравоохранения уже прибыли в этот район провинции по воздуху, раненые доставляются вертолетами в областную больницу провинции Нангархар. Для оказания экстренной помощи пострадавшим из Центрального военного госпиталя "Чарсад бистар" в Кабуле в Кунар вылетела бригада хирургов в составе десяти человек.

