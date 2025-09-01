Рейтинг@Mail.ru
В афганской провинции Панджшир произошло землетрясение - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/afganistan-2038829961.html
В афганской провинции Панджшир произошло землетрясение
В афганской провинции Панджшир произошло землетрясение - РИА Новости, 01.09.2025
В афганской провинции Панджшир произошло землетрясение
Землетрясение в ночь на понедельник произошло в афганской провинции Панджшир, передает информационное агентство Pajhwok со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T12:45:00+03:00
2025-09-01T12:45:00+03:00
в мире
афганистан
нангархар
кабул (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038829102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee5f8e230c0a0a5ba6de6f5787a6bf55.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Землетрясение в ночь на понедельник произошло в афганской провинции Панджшир, передает информационное агентство Pajhwok со ссылкой на местные власти. "В провинции Панджшир произошло землетрясение, в результате которого в уезде Абшар разрушено как минимум пять жилых домов, ведутся поиски возможных жертв и пострадавших", - говорится в сообщении. Глава провинциального управления по готовности к стихийным бедствиям Мохибулла Джахед заявил Pajhwok, что эти данные предварительные, и масштабы ущерба могут возрасти. "Группа по оценке ущерба направлена для сбора подробной информации и проверки возможных жертв", - приводит издание слова чиновника. Как сообщило в понедельник министерство по готовности к стихийным бедствиям Афганистана, мощное землетрясение магнитудой 6,0 произошло незадолго до полуночи воскресенья в восточном Афганистане, за ним последовало по меньшей мере пять афтершоков. Толчки ощущались и в других провинциях, в том числе в Кабуле. По данным геологической службы США, эпицентр находился примерно в 27 километрах к северо-востоку от Джелалабада, административного центра провинции Нангархар, на глубине восьми километров. Землетрясение привело к жертвам и разрушениям в провинциях Кунар, Нангархар, Лагман и Нуристан, где многие глинобитные дома и горные деревни остаются крайне уязвимыми к сейсмической активности.
https://ria.ru/20250901/afganistan-2038821035.html
https://ria.ru/20250901/afganistan-2038771325.html
афганистан
нангархар
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038829102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac564686d3718dfdcc847f5f7b69a2bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, нангархар, кабул (город)
В мире, Афганистан, Нангархар, Кабул (город)
В афганской провинции Панджшир произошло землетрясение

Пять жилых домов разрушились при землетрясении в афганской провинции Панджшир

© AP Photo / Hedayat ShahПодготовка к эвакуации пострадавших в результате землетрясения в Афганистане
Подготовка к эвакуации пострадавших в результате землетрясения в Афганистане - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Hedayat Shah
Подготовка к эвакуации пострадавших в результате землетрясения в Афганистане
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Землетрясение в ночь на понедельник произошло в афганской провинции Панджшир, передает информационное агентство Pajhwok со ссылкой на местные власти.
"В провинции Панджшир произошло землетрясение, в результате которого в уезде Абшар разрушено как минимум пять жилых домов, ведутся поиски возможных жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар. 1 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 800 человек
12:08
Глава провинциального управления по готовности к стихийным бедствиям Мохибулла Джахед заявил Pajhwok, что эти данные предварительные, и масштабы ущерба могут возрасти.
"Группа по оценке ущерба направлена для сбора подробной информации и проверки возможных жертв", - приводит издание слова чиновника.
Как сообщило в понедельник министерство по готовности к стихийным бедствиям Афганистана, мощное землетрясение магнитудой 6,0 произошло незадолго до полуночи воскресенья в восточном Афганистане, за ним последовало по меньшей мере пять афтершоков. Толчки ощущались и в других провинциях, в том числе в Кабуле.
По данным геологической службы США, эпицентр находился примерно в 27 километрах к северо-востоку от Джелалабада, административного центра провинции Нангархар, на глубине восьми километров.
Землетрясение привело к жертвам и разрушениям в провинциях Кунар, Нангархар, Лагман и Нуристан, где многие глинобитные дома и горные деревни остаются крайне уязвимыми к сейсмической активности.
Афганско-американская военная база в провинции Лагман в Афганистане - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В афганских провинциях Лагман и Нангархар сообщили о жертвах землетрясения
09:12
 
В миреАфганистанНангархарКабул (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала