В афганской провинции Панджшир произошло землетрясение
В афганской провинции Панджшир произошло землетрясение - РИА Новости, 01.09.2025
В афганской провинции Панджшир произошло землетрясение
Землетрясение в ночь на понедельник произошло в афганской провинции Панджшир, передает информационное агентство Pajhwok со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Землетрясение в ночь на понедельник произошло в афганской провинции Панджшир, передает информационное агентство Pajhwok со ссылкой на местные власти. "В провинции Панджшир произошло землетрясение, в результате которого в уезде Абшар разрушено как минимум пять жилых домов, ведутся поиски возможных жертв и пострадавших", - говорится в сообщении. Глава провинциального управления по готовности к стихийным бедствиям Мохибулла Джахед заявил Pajhwok, что эти данные предварительные, и масштабы ущерба могут возрасти. "Группа по оценке ущерба направлена для сбора подробной информации и проверки возможных жертв", - приводит издание слова чиновника. Как сообщило в понедельник министерство по готовности к стихийным бедствиям Афганистана, мощное землетрясение магнитудой 6,0 произошло незадолго до полуночи воскресенья в восточном Афганистане, за ним последовало по меньшей мере пять афтершоков. Толчки ощущались и в других провинциях, в том числе в Кабуле. По данным геологической службы США, эпицентр находился примерно в 27 километрах к северо-востоку от Джелалабада, административного центра провинции Нангархар, на глубине восьми километров. Землетрясение привело к жертвам и разрушениям в провинциях Кунар, Нангархар, Лагман и Нуристан, где многие глинобитные дома и горные деревни остаются крайне уязвимыми к сейсмической активности.
