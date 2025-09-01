https://ria.ru/20250901/afganistan-2038771325.html
В афганских провинциях Лагман и Нангархар сообщили о жертвах землетрясения
в мире
нангархар
лагман (провинция)
кунар
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вслед за афганской провинцией Кунар, где в результате произошедшего вечером воскресенья землетрясения магнитудой 6,2 и двух мощных афтершоков погибло около 500 и было ранено свыше 1 тысячи человек, власти провинций Лагман и Нангархар также сообщают о многочисленных жертвах и пострадавших от буйства стихии. По данным государственной теле-и радиокомпании RTA, пресс-служба губернатора провинции Нангархар объявила, что в результате землетрясения в деревне Сетен уезда Дара-е Нур этой провинции погибло девять человек и еще 20 получили ранения. Глава департамента национального управления по готовности к стихийным бедствиям провинции Лагман Хайр Мохаммад Гази сообщил, что в результате землетрясения пострадали 44 соотечественника, причем, по его словам, большинство из них - женщины. Согласно информации RTA, пострадавших в результате этого землетрясения продолжают доставлять в провинциальные больницы Кунара, Нангархара и Лагмана, однако точные данные пока неизвестны. Глава национального управления по готовности к стихийным бедствиям Нуруддин Тураби выразил соболезнования семьям погибших в результате землетрясения, заявив, что провинциальные спасательные команды находятся рядом с пострадавшими и оказывают им экстренную помощь. Тураби добавил, что "управление в скором времени направит оснащенные команды и необходимые материалы, чтобы быть рядом с пострадавшими от землетрясения и предпринять практические шаги для оказания им максимальной помощи". Глава нацуправления также заверил, что в районы, пострадавшие от землетрясения, в скором времени будет направлена еще одна большая и хорошо оснащенная команда профессионалов с необходимым оборудованием. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед написал в своем аккаунте в соцсети X: "В настоящее время местные власти и население прилагают все усилия для спасения пострадавших". "Спасательные команды из центра и соседних провинций также в пути, и для спасения людей будут использованы все имеющиеся ресурсы", - отметил пресс-секретарь. В ночь на понедельник землетрясение магнитудой 6,2 произошло в восточных регионах страны - в провинциях Кунар, Нангархар и Лагман.
нангархар
лагман (провинция)
кунар
в мире, нангархар, лагман (провинция), кунар
В мире, Нангархар, Лагман (провинция), Кунар
