В аэропорту Нижнего Новгорода сняли временные ограничения
07:02 01.09.2025
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Аэропорт Нижний Новгород ("Стригино"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он. Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
2025
Пассажирский самолет Boeing 777. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"Аэропорт Нижний Новгород ("Стригино"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.
Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Самолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот совершает взлет - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В аэропортах Казани и Самары сняли ограничения
Нижний НовгородАртем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
