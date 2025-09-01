https://ria.ru/20250901/aeroport-2038756348.html

В аэропортах Казани и Самары сняли ограничения

В аэропортах Казани и Самары сняли ограничения - РИА Новости, 01.09.2025

В аэропортах Казани и Самары сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Самары сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T06:59:00+03:00

2025-09-01T06:59:00+03:00

2025-09-01T06:59:00+03:00

казань

самара

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

курумоч (аэропорт)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145490/13/1454901368_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_91ee874dd83b6b26db1e48382a212626.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Самары сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Аэропорты Казани; Самары ("Курумоч"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, выполнявших рейсы в столицу Татарстана, b четыре самолета, летевших в Самару. "Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - добавил представитель Росавиации.

https://ria.ru/20250901/nizhnekamsk-2038755335.html

казань

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казань, самара, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт), безопасность