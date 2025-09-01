Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Казани и Самары сняли ограничения - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:59 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/aeroport-2038756348.html
В аэропортах Казани и Самары сняли ограничения
В аэропортах Казани и Самары сняли ограничения - РИА Новости, 01.09.2025
В аэропортах Казани и Самары сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Самары сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T06:59:00+03:00
2025-09-01T06:59:00+03:00
казань
самара
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
курумоч (аэропорт)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145490/13/1454901368_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_91ee874dd83b6b26db1e48382a212626.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Самары сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Аэропорты Казани; Самары ("Курумоч"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, выполнявших рейсы в столицу Татарстана, b четыре самолета, летевших в Самару. "Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - добавил представитель Росавиации.
https://ria.ru/20250901/nizhnekamsk-2038755335.html
казань
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145490/13/1454901368_0:0:2373:1780_1920x0_80_0_0_44476fe6732b0c61a1b5873b7d370a85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, самара, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт), безопасность
Казань, Самара, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Курумоч (аэропорт), Безопасность
В аэропортах Казани и Самары сняли ограничения

В аэропортах Казани и Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот" совершает взлет
Самолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот совершает взлет - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот" совершает взлет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Самары сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"Аэропорты Казани; Самары ("Курумоч"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал он в Telegram-канале.
Кореняко отметил, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, выполнявших рейсы в столицу Татарстана, b четыре самолета, летевших в Самару.
"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - добавил представитель Росавиации.
Самолет - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В аэропорту Нижнекамска сняли временные ограничения
06:49
 
КазаньСамараАртем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Курумоч (аэропорт)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала