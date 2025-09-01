https://ria.ru/20250901/aeroport-2038739471.html
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал он. Кореняко отметил, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет. "Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - добавил представитель Росавиации.
