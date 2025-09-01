Рейтинг@Mail.ru
Акции "Аэрофлота" вошли в топ-5 предпочтений молодых инвесторов - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:13 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/aeroflot-2038942004.html
Акции "Аэрофлота" вошли в топ-5 предпочтений молодых инвесторов
Акции "Аэрофлота" вошли в топ-5 предпочтений молодых инвесторов - РИА Новости, 01.09.2025
Акции "Аэрофлота" вошли в топ-5 предпочтений молодых инвесторов
"Аэрофлот" наряду с акциями Сбера, ВТБ, X5 и Газпрома вошел в пятерку самых востребованных эмитентов среди юных инвесторов, сообщает пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T20:13:00+03:00
2025-09-01T20:13:00+03:00
аэрофлот
акции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842501013_0:0:3226:1815_1920x0_80_0_0_2dfc73ee3ad3e6f99b14e80b86191125.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. "Аэрофлот" наряду с акциями Сбера, ВТБ, X5 и Газпрома вошел в пятерку самых востребованных эмитентов среди юных инвесторов, сообщает пресс-служба авиакомпании. Акции перевозчика стали одними из самых популярных среди подростков в СберИнвестициях. В структуре покупок подростков акции занимают 71% объема чистых покупок, что на 60% превышает аналогичный показатель среди взрослой аудитории. Согласно результатам исследования, число подростков-инвесторов за последние два месяца выросло почти в четыре раза — с 18 до 70 тысяч человек. При этом 8 из 10 юных инвесторов планируют заниматься инвестициями на протяжении всей жизни. "Молодое поколение инвесторов демонстрирует впечатляющую активность и интерес к фондовому рынку. Компания гордится доверием нового поколения и готова поддерживать их интерес к инвестициям", — указывается в сообщении.
https://ria.ru/20250825/aeroflot-2037526238.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842501013_495:0:3226:2048_1920x0_80_0_0_ddd6073e8a27d7656809e63d6afc7348.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэрофлот, акции
Аэрофлот, Акции
Акции "Аэрофлота" вошли в топ-5 предпочтений молодых инвесторов

Акции "Аэрофлота" вошли в топ-5 предпочтений инвесторов-подростков

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСимволика "Аэрофлота"
Символика Аэрофлота - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Символика "Аэрофлота" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. "Аэрофлот" наряду с акциями Сбера, ВТБ, X5 и Газпрома вошел в пятерку самых востребованных эмитентов среди юных инвесторов, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Акции перевозчика стали одними из самых популярных среди подростков в СберИнвестициях.
В структуре покупок подростков акции занимают 71% объема чистых покупок, что на 60% превышает аналогичный показатель среди взрослой аудитории.
Согласно результатам исследования, число подростков-инвесторов за последние два месяца выросло почти в четыре раза — с 18 до 70 тысяч человек. При этом 8 из 10 юных инвесторов планируют заниматься инвестициями на протяжении всей жизни.
"Молодое поколение инвесторов демонстрирует впечатляющую активность и интерес к фондовому рынку. Компания гордится доверием нового поколения и готова поддерживать их интерес к инвестициям", — указывается в сообщении.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Аэрофлот" возобновил работу онлайн-заказов спецпитания
25 августа, 18:29
 
АэрофлотАкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала