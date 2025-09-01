https://ria.ru/20250901/aeroflot-2038942004.html

Акции "Аэрофлота" вошли в топ-5 предпочтений молодых инвесторов

"Аэрофлот" наряду с акциями Сбера, ВТБ, X5 и Газпрома вошел в пятерку самых востребованных эмитентов среди юных инвесторов, сообщает пресс-служба авиакомпании.

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. "Аэрофлот" наряду с акциями Сбера, ВТБ, X5 и Газпрома вошел в пятерку самых востребованных эмитентов среди юных инвесторов, сообщает пресс-служба авиакомпании. Акции перевозчика стали одними из самых популярных среди подростков в СберИнвестициях. В структуре покупок подростков акции занимают 71% объема чистых покупок, что на 60% превышает аналогичный показатель среди взрослой аудитории. Согласно результатам исследования, число подростков-инвесторов за последние два месяца выросло почти в четыре раза — с 18 до 70 тысяч человек. При этом 8 из 10 юных инвесторов планируют заниматься инвестициями на протяжении всей жизни. "Молодое поколение инвесторов демонстрирует впечатляющую активность и интерес к фондовому рынку. Компания гордится доверием нового поколения и готова поддерживать их интерес к инвестициям", — указывается в сообщении.

