Россияне с 1 сентября смогут отказаться от массовых обзвонов
2025-08-31T05:27:00+03:00
2025-08-31T05:27:00+03:00
2025-08-31T08:53:00+03:00
общество
россия
технологии
мошенничество
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россияне с 1 сентября смогут отказаться от массовых обзвонов через личный кабинет на сайте оператора или в приложении, эта мера предусмотрена законом о защите от мошенников.Также вступит в силу маркировка бизнес-звонков: все операторы связи, с сети которых звонят организации и индивидуальные предприниматели, будут обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на телефонах.Так, при входящем вызове на экране появится наименование компании или ИП, либо их коммерческое обозначение, категория вызова в зависимости от основного вида деятельности звонящего (например, "Банк", "Реклама", "Недвижимость", "Услуги связи"). Текст сообщения может содержать до 32 символов, включая цифры и буквы кириллического или латинского алфавита.Закон о защите граждан от мошенников вступил в силу 1 июня. Он включает около 30 мер, их вводят поэтапно. Так, действует запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами, а сообщения от портала "Госуслуг" больше не приходят, пока человек разговаривает по телефону.Правительство также подготовило второй пакет мер против мошенников, включающий в себя около 20 инициатив о защите граждан в цифровой среде. Они предполагают в том числе уголовную и административную ответственность для злоумышленников. Текущая версия документа опубликована для общественного обсуждения.
россия
