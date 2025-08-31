https://ria.ru/20250831/zvonki-2038621746.html

Россияне с 1 сентября смогут отказаться от массовых обзвонов

Россияне с 1 сентября смогут отказаться от массовых обзвонов - РИА Новости, 31.08.2025

Россияне с 1 сентября смогут отказаться от массовых обзвонов

Россияне с 1 сентября смогут отказаться от массовых обзвонов через личный кабинет на сайте оператора или в приложении, эта мера предусмотрена законом о защите... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T05:27:00+03:00

2025-08-31T05:27:00+03:00

2025-08-31T08:53:00+03:00

общество

россия

технологии

мошенничество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021389291_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4c163ae1a38ae90562b1981f4394720.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россияне с 1 сентября смогут отказаться от массовых обзвонов через личный кабинет на сайте оператора или в приложении, эта мера предусмотрена законом о защите от мошенников.Также вступит в силу маркировка бизнес-звонков: все операторы связи, с сети которых звонят организации и индивидуальные предприниматели, будут обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на телефонах.Так, при входящем вызове на экране появится наименование компании или ИП, либо их коммерческое обозначение, категория вызова в зависимости от основного вида деятельности звонящего (например, "Банк", "Реклама", "Недвижимость", "Услуги связи"). Текст сообщения может содержать до 32 символов, включая цифры и буквы кириллического или латинского алфавита.Закон о защите граждан от мошенников вступил в силу 1 июня. Он включает около 30 мер, их вводят поэтапно. Так, действует запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами, а сообщения от портала "Госуслуг" больше не приходят, пока человек разговаривает по телефону.Правительство также подготовило второй пакет мер против мошенников, включающий в себя около 20 инициатив о защите граждан в цифровой среде. Они предполагают в том числе уголовную и административную ответственность для злоумышленников. Текущая версия документа опубликована для общественного обсуждения.

https://ria.ru/20250819/moshenniki-2036326554.html

https://ria.ru/20250820/aviakompanii-2036422640.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, технологии, мошенничество