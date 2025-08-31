Рейтинг@Mail.ru
05:27 31.08.2025 (обновлено: 08:53 31.08.2025)
общество
россия
технологии
мошенничество
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россияне с 1 сентября смогут отказаться от массовых обзвонов через личный кабинет на сайте оператора или в приложении, эта мера предусмотрена законом о защите от мошенников.Также вступит в силу маркировка бизнес-звонков: все операторы связи, с сети которых звонят организации и индивидуальные предприниматели, будут обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на телефонах.Так, при входящем вызове на экране появится наименование компании или ИП, либо их коммерческое обозначение, категория вызова в зависимости от основного вида деятельности звонящего (например, "Банк", "Реклама", "Недвижимость", "Услуги связи"). Текст сообщения может содержать до 32 символов, включая цифры и буквы кириллического или латинского алфавита.Закон о защите граждан от мошенников вступил в силу 1 июня. Он включает около 30 мер, их вводят поэтапно. Так, действует запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами, а сообщения от портала "Госуслуг" больше не приходят, пока человек разговаривает по телефону.Правительство также подготовило второй пакет мер против мошенников, включающий в себя около 20 инициатив о защите граждан в цифровой среде. Они предполагают в том числе уголовную и административную ответственность для злоумышленников. Текущая версия документа опубликована для общественного обсуждения.
общество, россия, технологии, мошенничество
Общество, Россия, Технологии, Мошенничество

Россияне с 1 сентября смогут отказаться от массовых обзвонов

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россияне с 1 сентября смогут отказаться от массовых обзвонов через личный кабинет на сайте оператора или в приложении, эта мера предусмотрена законом о защите от мошенников.
Также вступит в силу маркировка бизнес-звонков: все операторы связи, с сети которых звонят организации и индивидуальные предприниматели, будут обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на телефонах.
Так, при входящем вызове на экране появится наименование компании или ИП, либо их коммерческое обозначение, категория вызова в зависимости от основного вида деятельности звонящего (например, "Банк", "Реклама", "Недвижимость", "Услуги связи"). Текст сообщения может содержать до 32 символов, включая цифры и буквы кириллического или латинского алфавита.
Закон о защите граждан от мошенников вступил в силу 1 июня. Он включает около 30 мер, их вводят поэтапно. Так, действует запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами, а сообщения от портала "Госуслуг" больше не приходят, пока человек разговаривает по телефону.
Правительство также подготовило второй пакет мер против мошенников, включающий в себя около 20 инициатив о защите граждан в цифровой среде. Они предполагают в том числе уголовную и административную ответственность для злоумышленников. Текущая версия документа опубликована для общественного обсуждения.
Общество Россия Технологии Мошенничество
 
 
