Россияне с 1 сентября смогут отказаться от массовых обзвонов
05:27 31.08.2025 (обновлено: 05:46 31.08.2025)
Россияне с 1 сентября смогут отказаться от массовых обзвонов
общество
россия
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россияне с 1 сентября смогут отказаться от массовых обзвонов через личный кабинет на сайте мобильного оператора или в приложении, такая мера предусмотрена законом о защите граждан от мошенников.Кроме того, с этой же даты бизнес-звонки должны маркироваться: все российские операторы связи, с сети которых звонят организации и индивидуальные предприниматели, будут обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на мобильных телефонах абонентов.Так, при входящем вызове на экране телефона абонента появится наименование компании или ИП, либо их коммерческое обозначение, а также категория вызова в зависимости от основного вида деятельности звонящего (например, "Банк", "Реклама", "Недвижимость", "Услуги связи"). Текст сообщения может содержать до 32 символов, включая цифры и буквы кириллического или латинского алфавита.Закон о защите граждан от мошенников вступил в силу 1 июня. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день действует запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами, а сообщения от портала "Госуслуг" больше не приходят, пока человек разговаривает по телефону.Правительство также подготовило второй пакет мер против мошенников, включающий в себя около 20 инициатив о защите граждан в цифровой среде, которые предполагают в том числе уголовную и административную ответственность для злоумышленников. Текущая версия этого документа опубликована для общественного обсуждения.
общество, россия, закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
Общество, Россия, Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россияне с 1 сентября смогут отказаться от массовых обзвонов через личный кабинет на сайте мобильного оператора или в приложении, такая мера предусмотрена законом о защите граждан от мошенников.
Кроме того, с этой же даты бизнес-звонки должны маркироваться: все российские операторы связи, с сети которых звонят организации и индивидуальные предприниматели, будут обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на мобильных телефонах абонентов.
Так, при входящем вызове на экране телефона абонента появится наименование компании или ИП, либо их коммерческое обозначение, а также категория вызова в зависимости от основного вида деятельности звонящего (например, "Банк", "Реклама", "Недвижимость", "Услуги связи"). Текст сообщения может содержать до 32 символов, включая цифры и буквы кириллического или латинского алфавита.
Закон о защите граждан от мошенников вступил в силу 1 июня. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день действует запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами, а сообщения от портала "Госуслуг" больше не приходят, пока человек разговаривает по телефону.
Правительство также подготовило второй пакет мер против мошенников, включающий в себя около 20 инициатив о защите граждан в цифровой среде, которые предполагают в том числе уголовную и административную ответственность для злоумышленников. Текущая версия этого документа опубликована для общественного обсуждения.
Общество Россия Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
 
 
