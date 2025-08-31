Житель Петербурга два месяца пытается доказать, что не умер

Рейтинг@Mail.ru
07:16 31.08.2025 (обновлено: 09:36 31.08.2025)
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга Игорь Байков уже два месяца, в том числе с помощью прокуратуры и следствия, пытается доказать, что не умер, сообщил РИА Новости его представитель Игорь Бурдинский. По его словам, его доверитель в июне пришел в поликлинику. "Ему врач сказал, что он числится в списке умерших. Ему становится плохо, его отвозят по скорой в больницу, оказывают помощь, а затем говорят идти домой и называют произошедшее "случайностью", - рассказал агентству Бурдинский. Представитель добавил, что позднее Байков не смог снять деньги в банкомате: в "Сбере" ему заявили, что по их данным он также признан умершим. По этой же причине ему перестали начислять социальное пособие, уточнил Бурдинский. В ЗАГСе мужчине вручили свидетельство о его же смерти, в учреждении, специализирующемся на захоронении, также выдали справки, отметил представитель. Уже в больнице, когда он пытался получить историю своей болезни и смерти, ему отказали и отправили к следствию, указал Бурдинский. Выяснилось, что четыре года назад у Байкова украли паспорт, ему пришлось получать новый, объяснил представитель. Ошибка произошла из-за того, что умер человек, который до сих пор пользовался его старым паспортом, подчеркнул Бурдинский. "Мы обратились к прокурору, там согласились выступить в интересах Байкова. Нас уже вызывали на опрос в следственный комитет", - заключил представитель. Адвокат Байкова Вера Сафонова поделилась в беседе с агентством, что житель Санкт-Петербурга - участник СВО. Она охарактеризовала его как порядочного человека. По ее сведениям, следственный отдел произвел в морге выемку документов по "ложному" Байкову. В ближайшее время будет готова экспертиза по идентификации личности умершего, проживавшего по паспорту Байкова, объявила Сафонова.
