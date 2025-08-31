https://ria.ru/20250831/zelenskiy-2038558245.html

Все фокусы Зеленского: как скрыть от Трампа свою ничтожность

Все фокусы Зеленского: как скрыть от Трампа свою ничтожность - РИА Новости, 31.08.2025

Все фокусы Зеленского: как скрыть от Трампа свою ничтожность

Хорошие фокусники не раскрывают своих секретов, но Владимир Зеленский фокусник плохой. Подноготная его трюков видна всем зрителям, погруженным в контекст.

Хорошие фокусники не раскрывают своих секретов, но Владимир Зеленский фокусник плохой. Подноготная его трюков видна всем зрителям, погруженным в контекст.Однако президент США Дональд Трамп вне контекста и не рвется в него погружаться. "Он просто хочет, чтобы это закончилось. Ему почти неважно, как именно", — заявили журналу The Atlantic в Белом доме.Расчет у Киева на то, что далекого от славянских реалий американца можно впечатлить, перенастроить против Москвы, выторговать преференции для дальнейшего ведения боевых действий и вести их в надежде на чудо. Больше Зеленскому надеяться не на что. Конец войны для него — это разбор полетов, в той или иной степени близкий к Нюрнбергскому процессу.Формально переговоры продолжаются и разделены на два основных трека: "гарантии безопасности" для Украины и вывод ВСУ с тех территорий ЛДНР, где они сохранились (что-то около 30 процентов). Имеется еще тысяча "мелочей", необходимых для мирного договора, — от возвращения прав русскоязычным до принципов сосуществования с НАТО, но эти два определяют следующий шаг — встречу первых лиц. Если по ним будет найдено взаимопонимание, встреча состоится. Если не будет — у президента России нет повода встречаться с Зеленским. Владимир Путин, в отличие от Трампа, в контекст погружен хорошо, так что смотреть на фокусы ему неинтересно.Организацию провала на первом треке взяли на себя европейцы. Их задача — втюхать Трампу заведомо неприемлемые для России "гарантии безопасности". Например, такие, при которых на Украине размещаются "европейские миротворцы" (лукавый синоним понятия "солдаты НАТО"). Если Трамп такое одобрит и предложит Москве, а та откажет, выйдет так, будто все за новый "мирный план" — и лишь Россия против.После этого Трамп должен разозлиться, ввести антироссийские суперсанкции, дать Украине побольше оружия и обнять Зеленского как родного сына. По крайней мере, сам Зеленский представляет это себе примерно так.Такой маневр может сработать только в том случае, если фактический инициатор срыва (то есть Зеленский) будет в глазах Трампа безгрешен, что значит — уступчив. А это непросто из-за трека номер два, на котором головнокомандувач должен дать согласие на окончательную деоккупацию российского Донбасса. Зеленский к такому не готов и уже успел отказаться как минимум семь раз. Поэтому ему нужно убедить Трампа, что это требование Москвы невозможно выполнить. Что это "не могу", а не "не хочу", хотя на самом деле — "смертельно боюсь последствий".Для этого Зеленскому и нужны фокусы. Не реальные препятствия к деоккупации Донбасса, а иллюзии, которые могут впечатлить неподготовленную публику.Самый дешевый трюк — это ссылка на Конституцию Украины, которая, согласно утверждениям Зеленского, запрещает отчуждать территории. Догадаться, что это иллюзия, можно по трем признакам. Во-первых, вывод войск не то же самое, что официальный отказ от территорий (это от Киева потребуется чуть позднее). Во-вторых — запрета на самом деле нет, поскольку прописан путь к отчуждению — через общенациональный референдум.В-главных, конституция для Зеленского — что-то вроде меню: нравится позиция — беру, не нравится — игнорирую. Основной закон Украины системно нарушается киевским режимом по многим пунктам (права, свободы, разделение властей), и Зеленский сам кичился тем, что их "поставили на паузу" на период военного положения.Однако Зеленский не клиент ресторана (он теперь в каком-то смысле блюдо), а Трамп его фокусом не впечатлен. Маловероятно, что президент США читал Конституцию Украины, но при ссылке на нее высказался в духе "хватит дурака валять": у вас там люди гибнут — это конституция разрешает?Люди — как раз герои фокуса номер два: иллюзионист приглашает из зала помощников. Скоро начнется громкий информационный удар и глобальный онлайн-спектакль: украинцы будут писать открытые письма и снимать видео про то, что отдать России Славянск и Краматорск для украинца немыслимо, как мать продать. Я, мол, донбасска, дочь офицера. И все тут не так однозначно.Кто-то будет участвовать в этом флешмобе за деньги. Кто-то за компанию. Кто-то эмигрировал (и потеряет привилегии беженца, если боевые действия завершатся). Кто-то на работе. Кто-то бот. Кто-то дурак. Но картину они будут рисовать такую, будто твердое "нет" России говорит весь народ. Как будто те люди, которые призывали бить детей за использование русского языка, украшали Киев надписями "не мочись в подъезде, ты не донецкий" и называли жителей Донбасса "орками", не могут без Донбасса жить. Трюк с имитацией народного возмущения многократно отработан и затратен финансово. То есть его неизбежно вставят в программу хотя бы ради освоения средств.Для третьего фокуса нужно соблюдать технику безопасности, но это коронный номер программы из-за участия дрессированных хищников — украинских националистов. Выступления разного рода бандеровцев в телемарафоне "Ни пяди земли донбасской" будут отличаться угрожающим рычанием в сторону фокусника, то есть Зеленского."Если бы Зеленский отдал хоть какую-то непокоренную землю, он был бы трупом политически, а затем реально", — заявил в недавнем интервью британцам Сергей Стерненко, знаменитый одесский правосек и один из мощных кандидатов в топ-3 тех, по кому плачет денацификация (а плачет она с 2014-го, когда Стерненко участвовал в сожжении Дома профсоюзов).Все это уже звучало после первой и пока единственной встречи Зеленского и Путина в декабре 2019 года, когда президент Украины (тогда еще легитимный) подписал протокол, по которому подтверждал обязательства выполнить Минские соглашения. По возвращении в Киев националисты дали понять, что в этом случае поднимут бунт и сделают Зеленскому больно. Эта история пересказана в разных источниках, включая мемуары Ангелы Меркель.В день премьеры трюка (то есть в 2019 году) угрозы могли быть искренними. Зеленский, обещавший "договориться с Москвой" и "встать на колени перед Путиным", был для нациков чужаком политически, лингвистически и этнически, а разного рода "ветераны АТО" не доверяли новой власти. Но с тех пор Зеленский реализовал самые смелые идеи неонацистов образца 2014 года (сейчас на повестке запрет всех русских песен), врос в роль непримиримого борца с Россией, а всех опасных нациков прикормили. С подаренными квартирами в элитных киевских ЖК и долями от "народных сборов на армию" они стали ручными. Это не угроза для зеленской диктатуры, а ее полноценная часть (а такой кусок бандеровца, как Стерненко, — чуть ли не в первую очередь).Программу могут дополнить еще парой номеров: сымитировать принципиальность парламента или поклясться на Библии, что Славянско-Краматорская агломерация — это неприступная цитадель, которую русские ни за что не возьмут силой. Но по большей части это весь репертуар Зеленского, если не считать уловок, которые подсказывает челядь. Например, в Верховной раде предлагают передать северную часть ДНР в состав Днепропетровской области, чтобы России больше не на что было претендовать.Это даже не фокусы, а деревенская магия — веры в свои суеверия. На самом деле Россия признала и включила в свой состав ДНР и ЛНР в их заявленных границах, совпадавших с границами Донецкой и Луганской областей Украины в 2014 году. Поэтому идеей не вдохновился даже Зеленский. Вместо нее, по данным The New York Times, он попытался продать Трампу басню, по которой Донбасс для него, криворожца, имеет огромное личное значение: города региона в 1944-м освобождал его дед.Понимание контекста в данном случае означает понимание того, что лейтенант Красной армии и кавалер двух орденов Красной Звезды Семен Иванович Зеленский наверняка выпорол бы внука и за бандеровцев, и за декоммунизацию, и за войну, и много еще за что — вплоть до КВН. Трамп вряд ли это понимал, но не купился, как и в случае с конституцией: давление США на Киев продолжилось.Интриганство европейцев имеет больше шансов на результат, чем фокусы Зеленского, но не потому, что в Белом доме осознают тонкости "спора славян между собою". А наоборот: потому что не считают нужным в них вдаваться. Иными словами, Трампу плевать, каким по размеру куском Украины придется пожертвовать ради Нобелевской премии.Нынешний хозяин Белого дома не сдаст экзамена по истории Руси. Но американского миллиардера, который десятилетиями шабашил шоуменом, с Копперфильдом лично знаком, а в Вегас как на работу ездил, не пронять секцией престидижитаторов из криворожской школы дипломатии.— Знаешь что, — скажет Трамп Зеленскому, если тот попытается спрятать Донбасс в ухе, будто монетку. — Это я уже, кажется, видел. Сыграй-ка мне лучше на рояле, как это умеешь только ты.

