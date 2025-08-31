https://ria.ru/20250831/zasedanie-2038622988.html
Путин на заседании Совета глав стран-членов ШОС. Прямая трансляция
Путин на заседании Совета глав стран-членов ШОС. Прямая трансляция - РИА Новости, 31.08.2025
Путин на заседании Совета глав стран-членов ШОС. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин участвует в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Китае. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T14:38:00+03:00
2025-08-31T14:38:00+03:00
2025-08-31T14:38:00+03:00
владимир путин
китай
шос
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038641048_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f41f434e5e26811fc359c39c33d3ba64.jpg
Президент России Владимир Путин участвует в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Китае.
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038641048_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8c900cdcd0ae6a26bfe650d6bbff3494.jpg
Путин на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Китае
Путин на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Китае
2025-08-31T14:38
true
PT21M45S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, китай, шос, саммит шос в китае в 2025 году, видео
Владимир Путин, Китай, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Путин на заседании Совета глав стран-членов ШОС. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин участвует в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Китае.
2025-08-31T14:38
true
PT21M45S
Путин на заседании Совета глав стран-членов ШОС. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин участвует в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Китае.