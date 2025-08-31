https://ria.ru/20250831/vzryvy-2038601770.html

В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы

В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 31.08.2025

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщает телеканал ТСН. "Запорожская область - взрывы", - говорится в публикации в Telegram-канале ТСН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога. Кроме того, сирены звучат в частях Черниговской и Днепропетровской, а также в Одесской, Николаевской и Сумской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

