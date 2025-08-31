В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области после тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара на территории предприятия в Черкассах
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара на территории предприятия в Черкассах. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщает телеканал ТСН.
"Запорожская область - взрывы", - говорится в публикации в Telegram-канале ТСН.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога. Кроме того, сирены звучат в частях Черниговской и Днепропетровской, а также в Одесской, Николаевской и Сумской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
