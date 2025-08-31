https://ria.ru/20250831/vsu-2038712137.html

Солдаты ВСУ предложили ужесточить наказания для командиров

2025-08-31T21:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

верховная рада украины

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, которым хотят ужесточить наказание за неисполнение приказов, выступили с предложением о более серьезных наказаниях командирам за преступные приказы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Ранее группа из 20 украинских командиров частей обратилась в Верховную раду с предложением запретить назначать более мягкие наказания военнослужащим за неисполнение приказа, такие как, например, условный срок или исправительные работы. "Это вызвало волну гнева не только у родственников мобилизованных, информация о готовящихся поправках дошла и до солдат на передовой. В интернете стали появляться ролики, где военнослужащие предлагают сажать на такой же срок самих командиров, отдавших преступные приказы, и тех, чьи подразделения несут огромные потери, исполняя такие приказы", - сказал собеседник агентства. По его мнению, такое решение Верховной рады в отношении командиров маловероятно. "Но если это произойдет, то в ВСУ просто некому будет командовать. А из всех осужденных командиров можно будет легко сформировать не один батальон "Шквал", - отметил представитель силовых структур.

вооруженные силы украины, верховная рада украины