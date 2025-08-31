Рейтинг@Mail.ru
Солдаты ВСУ предложили ужесточить наказания для командиров
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 31.08.2025
Солдаты ВСУ предложили ужесточить наказания для командиров
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
верховная рада украины
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, которым хотят ужесточить наказание за неисполнение приказов, выступили с предложением о более серьезных наказаниях командирам за преступные приказы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Ранее группа из 20 украинских командиров частей обратилась в Верховную раду с предложением запретить назначать более мягкие наказания военнослужащим за неисполнение приказа, такие как, например, условный срок или исправительные работы. "Это вызвало волну гнева не только у родственников мобилизованных, информация о готовящихся поправках дошла и до солдат на передовой. В интернете стали появляться ролики, где военнослужащие предлагают сажать на такой же срок самих командиров, отдавших преступные приказы, и тех, чьи подразделения несут огромные потери, исполняя такие приказы", - сказал собеседник агентства. По его мнению, такое решение Верховной рады в отношении командиров маловероятно. "Но если это произойдет, то в ВСУ просто некому будет командовать. А из всех осужденных командиров можно будет легко сформировать не один батальон "Шквал", - отметил представитель силовых структур.
вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Libkos/Kostiantyn Liberov
Украинские военные . Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, которым хотят ужесточить наказание за неисполнение приказов, выступили с предложением о более серьезных наказаниях командирам за преступные приказы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Ранее группа из 20 украинских командиров частей обратилась в Верховную раду с предложением запретить назначать более мягкие наказания военнослужащим за неисполнение приказа, такие как, например, условный срок или исправительные работы.
"Это вызвало волну гнева не только у родственников мобилизованных, информация о готовящихся поправках дошла и до солдат на передовой. В интернете стали появляться ролики, где военнослужащие предлагают сажать на такой же срок самих командиров, отдавших преступные приказы, и тех, чьи подразделения несут огромные потери, исполняя такие приказы", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, такое решение Верховной рады в отношении командиров маловероятно.
"Но если это произойдет, то в ВСУ просто некому будет командовать. А из всех осужденных командиров можно будет легко сформировать не один батальон "Шквал", - отметил представитель силовых структур.
