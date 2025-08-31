https://ria.ru/20250831/vsu-2038712137.html
Солдаты ВСУ предложили ужесточить наказания для командиров
Солдаты ВСУ предложили ужесточить наказания для командиров - РИА Новости, 31.08.2025
Солдаты ВСУ предложили ужесточить наказания для командиров
Военнослужащие ВСУ, которым хотят ужесточить наказание за неисполнение приказов, выступили с предложением о более серьезных наказаниях командирам за преступные... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T21:40:00+03:00
2025-08-31T21:40:00+03:00
2025-08-31T21:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032540212_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06e088bfff09a9fb18002900623e8dc8.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, которым хотят ужесточить наказание за неисполнение приказов, выступили с предложением о более серьезных наказаниях командирам за преступные приказы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Ранее группа из 20 украинских командиров частей обратилась в Верховную раду с предложением запретить назначать более мягкие наказания военнослужащим за неисполнение приказа, такие как, например, условный срок или исправительные работы. "Это вызвало волну гнева не только у родственников мобилизованных, информация о готовящихся поправках дошла и до солдат на передовой. В интернете стали появляться ролики, где военнослужащие предлагают сажать на такой же срок самих командиров, отдавших преступные приказы, и тех, чьи подразделения несут огромные потери, исполняя такие приказы", - сказал собеседник агентства. По его мнению, такое решение Верховной рады в отношении командиров маловероятно. "Но если это произойдет, то в ВСУ просто некому будет командовать. А из всех осужденных командиров можно будет легко сформировать не один батальон "Шквал", - отметил представитель силовых структур.
https://ria.ru/20250831/vsu-2038709870.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032540212_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_17b6ee7fa957fc83cd2b49f82aec7f42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Солдаты ВСУ предложили ужесточить наказания для командиров
В ВСУ выступили за ужесточение наказаний для командиров за преступные приказы
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, которым хотят ужесточить наказание за неисполнение приказов, выступили с предложением о более серьезных наказаниях командирам за преступные приказы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Ранее группа из 20 украинских командиров частей обратилась в Верховную раду
с предложением запретить назначать более мягкие наказания военнослужащим за неисполнение приказа, такие как, например, условный срок или исправительные работы.
"Это вызвало волну гнева не только у родственников мобилизованных, информация о готовящихся поправках дошла и до солдат на передовой. В интернете стали появляться ролики, где военнослужащие предлагают сажать на такой же срок самих командиров, отдавших преступные приказы, и тех, чьи подразделения несут огромные потери, исполняя такие приказы", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, такое решение Верховной рады в отношении командиров маловероятно.
"Но если это произойдет, то в ВСУ
просто некому будет командовать. А из всех осужденных командиров можно будет легко сформировать не один батальон "Шквал", - отметил представитель силовых структур.