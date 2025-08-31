https://ria.ru/20250831/vsu-2038708832.html
ВСУ вымогают боевые выплаты у подчиненных
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Командование 92-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ вымогает боевые выплаты у подчиненных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В опубликованном ролике украинского военнослужащего он обвиняет командование 92-й отдельной десантно-штурмовой бригады в вымогательстве боевых", - сказал собеседник агентства. При этом, по его словам, командиры пытаются получить еще больше рычагов давления на солдат, предлагая ужесточить для них наказания.
