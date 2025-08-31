Межгосударственные отношения России и Узбекистана

https://ria.ru/20250831/uzbekistan-2015395040.html

Дипломатические отношения между Россией и Узбекистаном установлены 20 марта 1992 года. Основополагающие межгосударственные документы – Договор об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве (1992), Договор о стратегическом партнерстве (2004) и Договор о союзнических отношениях (2005), в которых зафиксированы приоритетные направления развития двустороннего сотрудничества. Узбекистан – стратегический партнер и союзник России в Центрально-Азиатском регионе. Российско-узбекистанские отношения характеризуются интенсивным и доверительным политическим диалогом, носят традиционно дружественный характер, поступательно развиваются в различных областях. 19 ноября 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил Москву с рабочим визитом. Для Мирзиеева визит в Россию стал первым после его переизбрания на пост президента страны. 28 декабря 2021 года Шавкат Мирзиеев принял участие в неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ, которая прошла в Санкт-Петербурге.15-16 сентября 2022 года Владимир Путин посетил Узбекистан, где принял участие в саммите ШОС в Самарканде. "На полях" саммита прошла встреча Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. По окончании переговоров лидеры двух стран подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Кроме того, Владимир Путин вручил Шавкату Мирзиееву орден Александра Невского. 7 октября 2022 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял участие в неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ, которая прошла в Санкт-Петербурге.26 декабря 2022 года Шавкат Мирзиеев вновь посетил Санкт-Петербург, где прошел неформальный саммит СНГ.8 мая 2023 года президент Узбекистана прибыл в Москву по приглашению главы Российского государства с рабочим визитом. Состоялась встреча Владимира Путина и Шавката Мирзиеева. 9 мая 2023 года президент Узбекистана принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.5-8 октября 2023 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил Россию с официальным визитом. В ходе визита Мирзиеев посетил Казань, где провел переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и заместителем премьер-министра – министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. 6 октября в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. По итогам переговоров был подписан пакет документов.Состоялась также встреча президента Узбекистана с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. 7 октября президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приняли участие в церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Запуск прошел в формате видеоконференции.17 октября 2023 года президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели неформальную встречу в Пекине на полях международного форума "Один пляс, один путь".26 декабря 2023 года Шавкат Мирзиеев принял участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге. 21 февраля 2024 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил церемонию открытия международного турнира "Игры будущего" в Казани. Состоялась также двусторонняя встреча лидеров России и Узбекистана. 8 мая 2024 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял участие в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев также провели двустороннюю встречу.9 мая президент Узбекистана принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 26-28 мая 2024 года президент России Владимир Путин посетил с государственным визитом Узбекистан. В ходе визита был подписан пакет межправительственных и межведомственных документов о сотрудничестве в различных областях. Кроме того, Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев приняли участие в первом заседании Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан. Также Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетили мемориальный комплекс "Парк Победы" в Ташкенте и возложили цветы к монументу "Ода стойкости". 11 октября 2024 года президент России Владимир Путин "на ногах" пообщался с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым "на полях" международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития" в Ашхабаде.22-24 октября 2024 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев находился с рабочим визитом в Казани для участия в работе XVI саммита БРИКС.9 мая 2025 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил военный парад в Москве в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Состоялась также беседа Шавката Мирзиеева с президентом России Владимиром Путиным.Налажен плотный межправительственный диалог. На его привилегированный характер указывает учреждение Совместной комиссии на уровне глав правительств. В ее рамках осуществляется стратегическая координация усилий по всему комплексу вопросов двусторонней деятельности. 9-10 сентября 2024 года председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетил с официальным визитом Узбекистан. В ходе визита состоялось очередное пятое заседание комиссии на уровне глав правительств двух стран. Также состоялась встреча Мишустина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Кроме того, Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетили мемориальный комплекс "Парк Победы" и возложили цветы к монументу "Ода стойкости" в Ташкенте. Главы правительств регулярно встречаются "на полях" заседаний Евразийского межправительственного совета (в расширенном составе), Совета глав правительств государств – участников СНГ, Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Члены российского правительства регулярно посещают Узбекистан.Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров посещал Узбекистан в феврале (в статусе заместителя председателя правительства – министра промышленности и торговли РФ), в апреле 2024 года, и в апреле 2025 года. Заместитель председателя правительства России Виталий Савельев посетил Узбекистан в сентябре 2024 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в октябре 2024 года, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин – в феврале 2025 года, заместитель председателя правительства России Александр Новак – в июне 2025 года. 5-8 июня 2024 года Ходжаевым приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме. В рамках работы форума прошла двусторонняя встреча Жамшида Ходжаева с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуров. Также заместитель премьер-министра Узбекистана встретился с главой Башкортостана Радием Хабировым. 15-17 июля 2024 года делегация Узбекистана посетила Кавказский инвестиционный форум. В мае 2025 года Москву с рабочим визитом посетила помощник президента Узбекистана Саида Мирзиеева. Состоялась встреча с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Осуществляются контакты по линии внешнеполитических ведомств.В 2024 году главы МИД России и Узбекистана встречались 2 марта "на полях" третьего Анталийского дипломатического форума, 26 сентября "на полях" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и 7 октября в рамках заседания СМИД СНГ в Москве. 22-23 апреля 2025 года глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров находился с официальным визитом в Узбекистане, где его принял президент страны Шавкат Мирзиеев. Кроме того, состоялась встреча с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым. Также Лавров возложил цветы к мемориалу в память о Великой Отечественной войне. Поддерживаются межпарламентские связи.6-7 апреля 2025 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко находилась с рабочим визитом в Ташкенте для участия в юбилейной 150-й Ассамблее Межпарламентского союза. Валентина Матвиенко была принята президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Также в рамках визита состоялись встречи с председателем сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой, спикером Законодательной палаты парламента Узбекистана Нуриддином Исмоиловым. 13-14 марта 2025 года председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин посетил Узбекистан с официальным визитом. В рамках визита состоялись встречи с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой, спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса республики Нуриддином Исмоиловым. Кроме того, председатель Вячеслав Володин и депутаты ГД возложили цветы к монументу "Ода стойкости" в мемориальном комплексе "Парк Победы" в Ташкенте. Осуществляется взаимодействие по линии министерств и ведомств двух стран.В январе 2025 года министр обороны России Андрей Белоусов находился в Узбекистане с официальным визитом, в ходе которого его принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Также состоялась встреча Белоусова с министром обороны Узбекистана Шухратом Халмухамедовым.10 мая 2025 года министр обороны России Андрей Белоусов и глава военного ведомства Узбекистана генерал-майор Шухрат Халмухамедов провели встречу в Москве, по итогам которой подписали план реализации программы стратегического партнерства между странами в военной области на 2026-2030 года,Вопросы сотрудничества в экономике и культурно-гуманитарных областях рассматриваются в рамках Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. 10 декабря 2024 года состоялось 25-е заседание Межправкомиссии.Российская Федерация занимает ведущее место среди внешнеторговых партнеров Узбекистана.По итогам 2024 года взаимный товарооборот увеличился на 5,2% и достиг 10,2 миллиарда долларов. По данным узбекской стороны, динамика двусторонней торговли более оптимистична и фиксируется на уровне 11,7 миллиарда.По данным статистического комитета Узбекистана, по итогам первого полугодия 2025 года торговый оборот двух стран увеличился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – до 6,028 миллиарда долларов. По данным статистики, объем узбекского экспорта в РФ в январе-июне составил 2,051 миллиарда долларов, импорта из РФ – 3,977 миллиарда долларов.Согласно материалам ведомства, в январе-июне 2025 года Россия с долей 16,3% в общем объеме внешнеторгового оборота Узбекистана заняла второе место в списке основных внешнеторговых партнеров республики.Доля национальных валют во взаимных расчетах России и Узбекистана составляет более 70%.Страны ведут системную работу на основе Комплексной программы экономического сотрудничества между правительствами двух стран на 2022-2026 годы, подписанной в ноябре 2021 года. Россия является одним из ключевых инвесторов Узбекистана – реализуются более 115 инвестиционных проектов с участием российского капитала на сумму больше 3,2 триллиона рублей. В Узбекистане функционируют более трех тысяч предприятий с российским участием, что составляет более 20% от общего числа действующих предприятий с иностранными инвестициями в Узбекистане. Около 700 компаний с узбекским капиталом работают в России. Стабильному развитию способствует сотрудничество в области энергетики. В республике давно и эффективно работают крупные российские энергокомпании: "Газпром" и "Лукойл" осваивают газовые месторождения, "Татнефть" и "Зарубежнефть" занимаются нефтехимическим производством, переработкой, поставкой топлива, повышением производительности нефтяных промыслов. Имеются перспективы для сотрудничества в гидроэнергетике. ПАО "РусГидро" оказывает Узбекистану содействие в создании мощностей маневренной генерации, которые помогут выравнивать энергобаланс страны и обеспечивать бесперебойную работу всей энергосистемы Узбекистана. В апреле 2024 года были заключены договоры с Узбекгидроэнерго на проектирование двух гидроаккумулирующих электростанций на озерах Айдаркуль и Каратерен. Еще одним направлением двустороннего сотрудничества является строительство атомной электростанции в Узбекистане – первой в регионе Центральной Азии. Соответствующее соглашение было подписано в сентябре 2018 года. В мае 2023 года Госкорпорация "Росатом" подписала договор о строительстве в республике атомной станции малой мощности. Проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АЭС по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый). 15 апреля 2025 года началось сооружение строительно-монтажной базы для будущей атомной электростанции. Поэтапный ввод АЭС в эксплуатацию запланирован на период с 2029 по 2033 год.При содействии России в Узбекистане уже построены и успешно функционируют высокотехнологичные индустриальные технопарки. В 2022 году российский технополис "Химград" при поддержке Минпромторга России и правительства Республики Татарстан запустил в Узбекистане химико-индустриальный парк "Чирчик" (Ташкентская область). В 2023 году был запущен совместный технопарк "Джизак" (Джизакская область). Планируется открыть еще два таких парка – в Навоийской и Бухарской областях.Осуществляется сотрудничество в сфере сельского хозяйства. По данным официальной статистики Узбекистана, российский рынок традиционно занимает первое место в поставках аграрной продукции из республики. В 2024 году товарооборот сельхозпродукции и продовольствия вырос на 20%. Поставки продовольствия и сельхозпродукции из Узбекистана в Россию увеличились на 42%. Россия является одним из основных потребителей узбекского текстиля. Объем экспорта текстиля из Узбекистана на российский рынок оценивается в полтора миллиарда долларов.Развивается военное и военно-техническое сотрудничество России и Узбекистана.В Ташкенте работает совместное российско-узбекское предприятие "УзРосАвиа", созданное на основании подписанных марте 2007 года межправительственных соглашений. СП предназначено для ремонта и сервисного обслуживания боевых вертолетов марки Ми. В мае 2017 года вступил в силу Договор между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о развитии военно-технического сотрудничества, которым предусматривается осуществление взаимных поставок продукции военного назначения, выполнение работ по обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники, оказание военно-технической помощи, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Россия и Узбекистан расширяют взаимодействие в проекте Трансафганской железной дороги. В рамках реализации договоренностей, достигнутых по итогам российско-узбекистанских встреч на высшем и высоком уровнях в 2024 году, министерство транспорта России и министерство транспорта Узбекистана, а также ОАО "Российские железные дороги" и АО "Узбекистон темир йуллари" подписали комплект документов о начале практической реализации проекта. Специализированные российские проектные организации в 2025 году вместе с узбекскими коллегами обеспечат подготовку разделов технико-экономического обоснования проекта строительства Трансафганской железной дороги по согласованным маршрутам, в том числе в части определения прогноза объемов грузопотоков, экономической эффективности. Определены два маршрута Мазари – Шариф – Герат – Диларам – Кандагар – Чаман и Термез – Наибабад – Логар – Харлачи. Россия и Узбекистан активно развивают межрегиональное сотрудничество. Более 80 субъектов РФ поддерживают постоянные и активные торгово-экономические связи с республикой. В настоящее время на уровне регионов реализуется свыше 200 совместных проектов на четыре миллиарда долларов. За 2024 год состоялось 39 визитов глав российских регионов в Узбекистан. Четвертый межрегиональный форум Узбекистана и России прошел 26-27 мая 2024 года в Ташкенте. 27 мая 2024 года в Ташкенте состоялось первое заседание Совета регионов России и Узбекистана с участием президентов России и Узбекистана. Ожидается, что второе заседание Совета регионов пройдет осенью 2025 года.Существенное место в комплексе российско-узбекских отношений занимают вопросы трудовой миграции. В России работает около одного миллиона граждан Узбекистана.Страны активно сотрудничают в сфере образования, информационного пространства, сохранения в Узбекистане позиций русского языка.В настоящее время в Узбекистане действуют 14 филиалов российских вузов, где обучаются около восьми тысяч человек, – это рекордный показатель среди стран Центральной Азии. В частности, в Ташкенте действуют филиалы МГИМО, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, Санкт-Петербургского государственного университета, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, Всероссийского Государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова, Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева. Национальный исследовательский технологический университета "МИСИС" имеет филиал в городе Алмалыке. В городе Джизаке работает филиал Казанского (Приволжского) федерального университета. В мае 2024 года было подписано соглашение об открытии филиала Московского государственного технического университета имени Николая Баумана. Новый объект войдет в состав Инновационного химического научно-производственного и образовательного кластера для химической промышленности в Ташкенте. В его работе уже запланировано участие филиалов двух российских вузов –Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" и Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева. По поручению Президента России Владимира Путина в Ташкенте откроется филиал Всероссийской академии внешней торговли. В столице Узбекистана также реализуется проект создания филиала Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России. Филиал ежегодно будет принимать на обучение до 250 студентов на специалитет и 150 ординаторов.По количеству обучающихся в российских вузах Узбекистан занимает лидирующее место среди государств ближнего и дальнего зарубежья – около 53 тысяч человек. С 2001 года в Узбекистане функционирует Российский центр науки и культуры.В ноябре 2024 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о ратификации Договора об учреждении Международной организации по русскому языку под эгидой СНГ. Задача организации – поддерживать качественное образование на русском языке, содействовать подготовке педагогических и научных кадров по направлениям "русский язык и литература" и "русский язык как иностранный", формировать кадровый резерв специалистов сферы.Узбекистан также является участником гуманитарных проектов, реализуемых по линии Минпросвещения России: "Класс!", нацеленный на повышение качества преподавания в Узбекистане русского языка, "Российский учитель за рубежом", который призван восполнить нехватку учителей, прежде всего русского языка и литературы, в дружественных России странах, и "Малыш", направленный на повышение качества дошкольного образования в Узбекистане. Учителя – участники проекта "Российский учитель за рубежом" реализуют программу "Сила ума", направленную на популяризацию российского физико-математического образования в зарубежных странах. Активно развиваются контакты в культурной сфере.В 2023 году заметным событием стало проведение в Узбекистане Международного культурного проекта "Русских сезонов", в рамках которых состоялись гастроли известных театральных и музыкальных коллективов, выставки, кинопоказы, мастер-классы. 24 августа 2024 года Узбекистан присоединился к ежегодной всероссийской акции "Ночь кино". Фильмы были показаны в посольствах, культурных центрах и на других площадках российских загранучреждений. 18-22 октября 2024 года в Ташкенте и Бухаре прошли мероприятия культурно-просветительского проекта "Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ", направленный на сохранение, укрепление и повышение статуса русского языка реализуется в три этапа. С целью дальнейшего укрепления культурного сотрудничества между двумя государствами 18-20 ноября в Российской Федерации прошли "Дни культуры Узбекистана". 29 и 30 мая 2025 года в Ташкенте и Самарканде прошли "Дни культуры России в Узбекистане", в рамках которых состоялись концерты ведущих российских эстрадных исполнителей совместно с оркестром "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением народного артиста Российской Федерации Сергея Жилина.Узбекистан становится все более привлекательной туристической страной для россиян.Турпоток российских туристов в республику традиционно в 1,5-2 раза превышает число гостей из стран дальнего зарубежья. При этом российские туристы занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран – Казахстана, Таджикистана и Киргизии. В 2024 году проводился Год туризма Узбекистана в России. По итогам этого года российскими туристами было совершено 515 тысяч поездок в Узбекистан.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

